هذا ما يحدث لجسمك بعد تناول 3 بيضات صباحا

تناول 3 بيضات في الصباح يمكن أن يكون له تأثيرات مختلفة على جسمك، وذلك لاحتوائها على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية.

ووفقًا لما جاء في صحيفة healthline، إليك ما يمكن أن يحدث عند تناول 3 بيضات يوميا

زيادة البروتين

البيض مصدر ممتاز للبروتين عالي الجودة. ثلاث بيضات كبيرة تحتوي على حوالي 18-21 جرامًا من البروتين، وهو ما يساعد في بناء العضلات وإصلاحها، ويعزز الشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يساعد في إدارة الوزن.

الحصول على الدهون الصحية

تحتوي البيض على دهون صحية، بما في ذلك الدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة. صفار البيض يحتوي أيضًا على دهون أوميغا 3، خاصة إذا كانت الدجاجات تتغذى على علف مدعم بها. هذه الدهون مهمة لصحة القلب والدماغ.

زيادة الكوليسترول الغذائي

تحتوي البيض على نسبة عالية من الكوليسترول، حيث أن ثلاث بيضات كبيرة تحتوي على حوالي 550-600 ملغ من الكوليسترول. ومع ذلك، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الكوليسترول الغذائي له تأثير أقل على مستويات الكوليسترول في الدم لدى معظم الأشخاص الأصحاء.

بالنسبة لحوالي 70% من الناس، لا يرفع تناول البيض الكوليسترول على الإطلاق. أما الـ 30% الآخرين (يُطلق عليهم "المستجيبون المفرطون") فقد يشهدون ارتفاعًا طفيفًا في الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار LDL.

إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول أو أمراض القلب، فمن الأفضل استشارة طبيبك بشأن كمية البيض التي يمكنك تناولها.

الحصول على الفيتامينات والمعادن الأساسية

البيض غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن الهامة، بما في ذلك:

فيتامين أ: مهم لصحة العين ووظيفة المناعة.

فيتامينات ب (ب5، ب12، ب2، ب6): ضرورية لإنتاج الطاقة ووظائف الأعصاب.

فيتامين د: مهم لصحة العظام والمناعة.

فيتامين هـ: مضاد للأكسدة يحمي الخلايا من التلف.

الكولين: مهم لوظائف المخ والأعصاب.

اللوتين والزياكسانثين: مضادات أكسدة مفيدة لصحة العين.

السيلينيوم: مضاد للأكسدة مهم لوظيفة الغدة الدرقية.

الفوسفور: مهم لصحة العظام والأسنان.

الحديد: ضروري لنقل الأكسجين في الدم.

الزنك: مهم لوظيفة المناعة والتئام الجروح.

الشعور بالشبع والامتلا

نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين والدهون، فإن تناول البيض في الصباح يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يقلل من تناول السعرات الحرارية على مدار اليوم ويساعد في إدارة الوزن.

تحسين صحة القلب (في معظم الحالات)

على عكس الاعتقاد السائد في الماضي، لا يرتبط تناول البيض بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب لدى معظم الأشخاص الأصحاء. في الواقع، قد يساعد البيض في رفع مستويات الكوليسترول الجيد HDL، والذي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.