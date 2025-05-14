تهدد القلب.. أعراض لارتفاع الكوليسترول تظهر في عين واحدة

كتب – سيد متولي

قد يظهر عرض أقل شيوعًا لارتفاع الكوليسترول في العين، وهو الأمر الذي قد يسبب زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ولهذا السبب، يُعدّ ارتفاع الكوليسترول عامل خطر رئيسي للعديد من حالات الطوارئ الطبية والأمراض، في كثير من الحالات، لا تظهر عليه أي أعراض، ما يجعله خطيرًا للغاية، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.

ومع ذلك، في بعض الحالات، قد يُسبب ارتفاع الكوليسترول أعراضًا مميزة في عين واحدة، وأشارت عيادة كليفلاند إلى أن ارتفاع الكوليسترول قد يؤدي إلى انسداد الوريد الشبكي (RVO)، وهي حالة تتميز بضبابية غير مؤلمة أو فقدان البصر في عين واحدة.

ويحدث هذا عندما تسد جلطة دموية الوريد، وفي بعض الأحيان يكون ذلك بسبب ضيق الأوردة في العين.

وتشير العيادة إلى أن هذا الأمر من المرجح أن يحدث لدى الأفراد المصابين بداء السكري، وربما أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع مستويات الكوليسترول أو مشاكل صحية أخرى تؤثر على تدفق الدم.

وتتراوح أعراض اعتلال الشبكية السكري بين الخفيفة والواضحة للغاية، توضح العيادة: "يظهر عدم وضوح الرؤية أو فقدانها دون ألم، ويحدث غالبًا في عين واحدة فقط".

وفي البداية، قد يكون عدم وضوح الرؤية أو فقدانها طفيفًا، لكنه عادةً ما يتفاقم خلال الساعات أو الأيام التالية، في بعض الحالات، قد يحدث فقدان كامل للرؤية فورًا.

ومع أنه من غير الممكن فتح انسداد أوردة الشبكية، إلا أن الأطباء يستطيعون علاج بعض المشاكل الصحية المرتبطة به، وتفيد العيادة: "قد يعود البصر لبعض العيون التي تعاني من انسداد في أوردة الشبكية".

يُلاحظ حوالي ثلث المرضى تحسنًا طفيفًا، بينما يبقى ثلث آخر على حاله، بينما يتحسن الثلث الأخير تدريجيًا، مع ذلك، قد يستغرق تحديد النتيجة النهائية عامًا أو أكثر.

وتشمل العلاجات المحتملة أدوية عوامل نمو بطانة الأوعية الدموية المضادة للأوعية الدموية، والعلاج بالليزر البؤري، وعلاج التخثر الضوئي على مستوى الشبكية.

هناك اثنين من الأعراض الأخرى الأقل شهرة لارتفاع نسبة الكوليسترول والتي يمكن أن تؤثر على العينين.

قوس القرنية

يُعرَّف قوس القرنية بقوس رمادي أو أبيض يظهر عبر العين، أعلى وأسفل الحافة الخارجية للقرنية مباشرةً.

وفي مقالٍ له في مايو كلينيك، وصف طبيب القلب فرانسيسكو لوبيز-جيمينيز ذلك قائلاً: "في النهاية، قد يتحول القوس إلى حلقة كاملة حول القزحية، وهي الجزء الملون من العين".

ويشير أيضًا إلى أن هذه المشكلة لا تؤثر على الرؤية ولا تتطلب علاجًا طبيًا، ومع ذلك، فإن ظهور مثل هذه العلامات يستدعي زيارة طبيب.

زانثلازما

الزانثلازما هي بقع صفراء حميدة قد تظهر على زوايا الجفون أو بالقرب منها، وهي الأقرب إلى الأنف، ووفقًا لعيادة كليفلاند : "تتراكم رواسب الكوليسترول تحت الجلد لتشكل الزانثلازما".

بالنسبة لأولئك الذين لديهم مخاوف بشأن مستويات الكوليسترول لديهم، فإن استشارة طبيب هي الحل الموصى به.