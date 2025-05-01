دراسة تكشف تأثير تناول القهوة على الإصابة بالوهن

كشفت دراسة جديدة أن تناول القهوة بشكل اعتيادي، بمعدل 4-6 أكواب فأكثر (بحجم كوب واحد 125 مل) يومياً، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالوهن، وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تحلل العلاقة بين استهلاك القهوة والعوامل الكامنة وراء الوهن.

تعريف الوهن

وتم تقييم حالة الوهن باستخدام "نمط فريد الظاهري للوهن"، والذي يعرّف بوجود 3 أو أكثر من الأعراض الـ 5 التالية: فقدان الوزن، والضعف، والإرهاق، وبطء المشي، وقلة النشاط البدني.

ونُشرت الدراسة في المجلة الأوروبية للتغذية، وأجرى فريق البحث من جامعة أمستردام تحليلًا مفصلًا على مدى فترة متابعة طويلة امتدت 7 سنوات، حيث استطلعوا آراء 1161 شخصاً أعمارهم 55 عاماً فأكثر، من خلال دراسة الشيخوخة الطولية في أمستردام.

ووجد الباحثون أن زيادة استهلاك القهوة بشكل اعتيادي يرتبط بانخفاض احتمالية الإصابة بالوهن بشكل عام.

تأثير القهوة

ويعتقد الباحثون أن تأثير القهوة في تقليل الوهن يعزى جزئياً إلى دور مضادات الأكسدة الموجودة فيها، والتي قد تساعد في تقليل الالتهاب، وهشاشة العضلات، والوقاية من تلف العضلات. كما قد تساعد القهوة في تحسين تنظيم حساسية الأنسولين وامتصاص الجلوكوز لدى كبار السن.

وسبق أن رُبط استهلاك القهوة بتقليل خطر الإصابة ببعض الأعراض الطبيعية للشيخوخة، مثل تحسين الوظائف الإدراكية، والتخفيف من الأمراض المرتبطة بالالتهابات.