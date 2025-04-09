موجة صعبة.. 7 نصائح لمرضى الجيوب الأنفية في الطقس السيئ

كتب- أحمد الضبع:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة طقس صعبة تشهدها البلاد خلال الساعات المقبلة، تنشط فيها الرياح المثيرة للرمال والأتربة في العديد من المناطق، ما سيؤثر بشكل كبير على مرضى الحساسية والجيوب الأنفية.

وتعليقا على ذلك، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، أستاذ الأمراض الصدرية ومستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن هذه الظاهرة الجوية قد تشكل خطرًا على الجهاز التنفسي، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض التنفس المزمنة أو الحساسية.

أوضح تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن العاصفة الترابية قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض لدى مرضى الجيوب الأنفية، مثل انسداد الأنف وصعوبة التنفس والعطس المستمر، مؤكدًا ضرورة اتخاذ تدابير وقائية لتجنب أي مشاكل صحية قد تحدث نتيجة للتقلبات الجوية.

كما تطرق الدكتور تاج الدين إلى أهمية العلاج عن بُعد، مشيرًا إلى أن هذا النظام أصبح جزءًا من الرعاية الطبية المعمول بها في كثير من الأماكن، ويعد وسيلة فعّالة لاستشارة الأطباء، خاصة في المناطق النائية، ولكنه لا يمكن أن يحل محل الزيارة المباشرة للطبيب.

في السياق ذاته، طمأن الدكتور تاج الدين المواطنين بشأن الوضع الصحي العام، مؤكداً أنه لا يوجد ما يدعو للقلق، وأن تقلبات الجو الحالية وانتشار الفيروسات تعتبر أمورًا طبيعية في هذا الوقت من العام. كما نفى وجود أي وباء أو زيادة غير ملحوظة في الإصابات.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فهناك عدة نصائح لمرضى الجيوب الأنفية لتفادي مشاكل الطقس السيئ، وتشمل:



حاول البقاء في الأماكن المغلقة قدر الإمكان أثناء العاصفة الترابية، حيث يمكن أن يتسبب الغبار في تفاقم أعراض الجيوب الأنفية.

تأكد من استخدام مرشحات هواء في المنزل أو المكتب لتقليل كمية الغبار والأتربة في الجو، مما يساعد في تحسين جودة الهواء.

استخدم المحاليل الملحية لتمريرها عبر الأنف لتخفيف جفاف الأغشية المخاطية والحفاظ على ترطيبها، وهو ما يساعد في تخفيف انسداد الأنف.

يفضل ارتداء كمامة طبية عند الخروج من المنزل لتقليل التعرض للأتربة والغبار، خاصة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية.

قلل من التعرض للمواد المثيرة للحساسية الأخرى مثل الدخان والعطور القوية، التي قد تؤدي إلى تفاقم الأعراض.

في حال تفاقم الأعراض، يجب استشارة الطبيب فورًا للحصول على العلاج المناسب، حيث قد يوصي بأدوية مضادة للهيستامين أو بخاخات الأنف.

الحرص على شرب كميات كبيرة من الماء يساعد في الحفاظ على رطوبة الجسم وتنظيف الجهاز التنفسي من المخاط الزائد.