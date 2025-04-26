تفاحة خضراء في اليوم لصحة أفضل وحيوية مستمرة.. احرص عليها

الفواكه أحد العناصر الأساسية التي لا غنى عنها، وعلى رأسها التفاح الأخضر.

فهذه الثمرة ذات الطعم الحامض المميز ليست فقط لذيذة، بل تحمل في طيّاتها كنزًا من الفوائد الصحية.

إليك 4 أسباب تجعل من التفاح الأخضر عادة يومية تستحق الالتزام بها وفق "هيلث لاين".

يحسن الأمعاء

غني بالألياف ويحسن الهضم

يحتوي التفاح الأخضر على نسبة عالية من الألياف الطبيعية، التي تساهم في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

كما يساعد في تعزيز الشعور بالشبع، ما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يسعون إلى التحكم في وزنهم.

يعزز صحة القلب

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات والبكتين، يساهم التفاح الأخضر في خفض مستويات الكوليسترول الضار، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

ينظم مستوى السكر في الدم

التفاح الأخضر خيارًا مثاليًا لمرضى السكري، نظرًا لمؤشره الجلايسيمي المنخفض.

كما تساعد الألياف في إبطاء امتصاص السكر في الدم، مما يمنع التقلبات الحادة في مستوياته.

يقوي المناعة

التفاح الأخضر مصدر ممتاز لفيتامين C، الذي يعزز مناعة الجسم ويحميه من الأمراض الموسمية والفيروسات.