وسط تنوع المشروبات اليومية، يبقى عصير البرتقال الطازج من أكثر الخيارات التي تحظى بثقة خبراء التغذية ومحبي الصحة على حد سواء.

فهو ليس مجرد مشروب منعش، بل هو جرعة طبيعية غنية بالفوائد التي تعزز صحة الجسم وتدعمه على مدار اليوم.

إليك أبرز 4 فوائد لتناول كوب من عصير البرتقال يوميًا وفق "هيلث لاين".

يقوي جهاز المناعة

يُعرف عصير البرتقال باحتوائه العالي على فيتامين C، وهو عنصر أساسي في دعم الجهاز المناعي، حيث يساعد الجسم على مقاومة الأمراض والفيروسات، ويقلل من خطر الإصابة بنزلات البرد.

غني بمضادات الأكسدة

يمتاز عصير البرتقال بتركيبة طبيعية من مضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات، التي تلعب دورًا مهمًا في محاربة الجذور الحرة، وبالتالي الوقاية من الالتهابات المزمنة وبعض أنواع السرطان.

يعزز صحة القلب

أظهرت الدراسات أن الاستهلاك المنتظم لعصير البرتقال الطبيعي يمكن أن يساهم في خفض ضغط الدم وتحسين مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

يحسن امتصاص الحديد

تناول عصير البرتقال مع الوجبات يعزز امتصاص الحديد، خاصة من المصادر النباتية، مما يساعد في الوقاية من فقر الدم، خصوصًا لدى النساء والأطفال.