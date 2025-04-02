هذا ما يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر

يُعدّ البصل الأخضر إضافة صحية ومغذية للنظام الغذائي، حيث يزخر بالعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعود بالنفع على صحة الجسم.

إليك بعض الفوائد التي يجنيها جسمك عند تناول البصل الأخضر ، وفقًا لما أشار إليه أحمد صلاح.

فوائد البصل الأخضر

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، يحتوي البصل الأخضر على نسبة عالية من فيتامين C، الذي يقوي جهاز المناعة ويساعد الجسم على مكافحة العدوى.

يحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة.

دعم صحة القلب

وتابع، تساعد مركبات الكبريت الموجودة في البصل الأخضر على خفض مستويات الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يحتوي على البوتاسيوم، الذي يساعد في ضبط ضغط الدم.

تقوية العظام

يعد البصل الأخضر مصدرًا غنيًا بفيتامين K، الذي يعزز امتصاص الكالسيوم ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

تحسين الهضم

وأشار إلى أن بفضل احتوائه على الألياف الغذائية، يعزز البصل الأخضر صحة الجهاز الهضمي، ويحسن حركة الأمعاء، ويمنع الإمساك.

كما يساعد في دعم نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء.

مضاد للالتهابات

يحتوي على الكيرسيتين، وهو مركب طبيعي معروف بخصائصه المضادة للالتهابات، مما يجعله مفيدًا في تقليل الالتهابات المزمنة المرتبطة بأمراض مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب.

تعزيز صحة العين

يعد البصل الأخضر مصدرًا غنيًا بفيتامين A واللوتين، وهما عنصران أساسيان لصحة العين، حيث يساعدان في تحسين الرؤية الليلية والوقاية من أمراض العيون المرتبطة بالشيخوخة

يعزز من صحة الحيوانات المنوية والبويضات.

محاذير تناول البصل الأخضر

قد يسبب البصل الأخضر بعض المشكلات الهضمية لدى بعض الأشخاص، مثل الغازات والانتفاخ.

قد يتعارض البصل الأخضر مع بعض الأدوية، مثل مميعات الدم.

في حالات نادرة قد يسبب البصل الأخضر ردود فعل تحسسية.

وأختتم صلاح:" يمكن تناول البصل الأخضر نيئًا أو مطبوخًا، يمكن إضافته إلى السلطات والشوربات والأطباق الرئيسية، يُفضل اختيار البصل الأخضر الطازج ذو الأوراق الخضراء الزاهية".

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