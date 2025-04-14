دراسة: تدريب الأثقال قد يساعد في حماية أدمغة كبار السن

دراسة: تدريب الأثقال قد يساعد في حماية أدمغة كبار

أشارت دراسة جديدة إلى أن تدريب الأثقال قد يساعد في حماية أدمغة كبار السن من الخرف، كما لوحظت فوائد حمل الأوزان أيضاً لدى من يُظهرون بالفعل علامات ضعف إدراكي خفيف.

وقالت الدكتورة إيزادورا ريبيرو، من جامعة ولاية كامبيناس بالبرازيل،: "اخترنا دراسة تدريبات المقاومة لأن هدفها الأساسي هو زيادة قوة العضلات، وهو أمر بالغ الأهمية لكبار السن"، بحسب ميديكال نيوز توداي.

وأضافت: "أظهرت تجاربنا أن زيادة قوة العضلات ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالخرف، وتحسين الوظيفة الإدراكية".

التجربة

في هذه الدراسة، استعان الباحثون بـ 44 شخصاً أعمارهم 55 عاماً فأكثر، ومُشخصين بضعف إدراكي خفيف.

وقُسّم المشاركون إلى مجموعتين. شاركت مجموعة تدريب الأثقال في برنامج تمارين مقاومة بجلسات متوسطة إلى عالية الشدة مرتين أسبوعياً، بأحمال تدريجية، ما يعني زيادة الوزن أو المجموعات مع تقوية عضلات المشاركين.

ولم تمارس المجموعة الضابطة التمارين الرياضية طوال مدة الدراسة.

النتائج

وبعد 6 أشهر، أظهر المشاركون في مجموعة تدريب الأثقال تحسناً في الذاكرة اللفظية العرضية، وقوة الخلايا العصبية ومناطق الدماغ المرتبطة بمرض الزهايمر.

في المقابل، أظهر المشاركون في المجموعة الضابطة علامات تدهور في مؤشرات الدماغ.

وقالت ريبيرو: "هذه نتيجة مثيرة للاهتمام، لأنها تشير إلى أن تدريب الأثقال قد لا يساعد فقط على زيادة الإدراك، بل يمنع أيضاً تطوّر الضمور في المناطق المرتبطة بمرض الزهايمر؛ ما قد يؤخر تطور المرض أو حتى يمنع ظهوره".