للحفاظ على جهازك الهضمي في العيد.. اتبع هذه الروشتة

كتبت- نرمين ضيف الله

للحفاظ على جهازك الهضمي خلال العيد دون تعب، خاصة مع كثرة تناول الطعام في هذه الفترة، قدمت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية، عدة نصائح مهمة.

وفي تصريح خاص لـ مصراوي، أوضحت بعض الإرشادات للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، والتي تتمثل فيما يلي:

1- تناول الطعام بشكل تدريجي

تجنب تناول كميات كبيرة دفعة واحدة، وابدأ وجبتك بكميات صغيرة لتجنب الضغط على جهازك الهضمي.

2- شرب الماء بكثرة

يساعد الماء في تحسين عملية الهضم ويمنع الإمساك، لذا احرص على شربه طوال اليوم.

3- تجنب الأطعمة الدهنية والمقلية

قد تؤدي هذه الأطعمة إلى عسر الهضم والشعور بالانتفاخ، لذا يُفضل تناول الأطعمة المشوية أو المطهية بالبخار.

4- تناول الألياف

تساعد الأطعمة الغنية بالألياف، مثل الفواكه والخضروات، على تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك.

5- ممارسة النشاط البدني

بعد تناول الطعام، حاول القيام بنشاط خفيف، مثل المشي، لتحفيز عملية الهضم.

6- تقليل المشروبات الغازية والعصائر المحلاة

قد تسبب هذه المشروبات الغازات والانتفاخ، مما يؤثر سلبًا على الجهاز الهضمي.

7- الراحة بعد الطعام

حاول أخذ قسط من الراحة بعد الوجبات، لكن تجنب النوم مباشرة بعد الأكل.

اتباع هذه النصائح يساعد في الحفاظ على صحة جهازك الهضمي ويجنبك الشعور بعدم الراحة خلال العيد.

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