لماذا تشعر بالسقوط أثناء النوم؟.. إليك الأسباب وطرق الوقاية

كتبت- أسماء العمدة:

هل سبق لك أن استيقظت فجأة في منتصف الليل، وشعرت وكأنك تسقط من السرير؟ هذا الشعور شائع أكثر مما تظن، ويُعرف باسم "رعشة منومة"، وفقا لما جاء في صحيفة healthline.

ما هي رعشة النوم؟

هي عبارة عن شعور مفاجئ بالهبوط أو السقوط أثناء النوم، غالبًا ما ترافقه حركة مفاجئة للعضلات، مثل تقلص الساقين، ما يؤدي إلى الاستيقاظ.

ما أسباب الرعشة المنومة؟

لا يوجد سبب محدد لرعشة النوم، ولكن يُعتقد أنها مرتبطة بالعوامل التالية:

الضغط والقلق

يمكن أن تؤدي مشاعر التوتر والقلق إلى اضطراب النوم، مما يزيد من احتمالية حدوث رعشة النوم.

التعب

قلة النوم أو الإرهاق يمكن أن تزيد أيضًا من احتمالية حدوث رعشة النوم.

بعض الأدوية

يمكن أن يكون لبعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب، تأثير جانبي يسبب رعشة النوم.

الحالات الطبية

في بعض الحالات النادرة، يمكن أن تكون رعشة النوم علامة على حالة طبية كامنة، مثل متلازمة تململ الساقين أو اضطراب الحركة الدورية للنوم.

ما تفسيرات الأحلام التي تتضمن السقوط؟

وفقًا لعلماء النفس، يمكن أن يكون للحلم بالسقوط من مكان مرتفع تفسيرات مختلفة مثل:

الشعور بعدم الأمان أو عدم القدرة على التحكم في حياتك.

الشعور بالتوتر أو القلق.

اتخاذ قرارات صعبة أو المرور بمرحلة انتقالية في حياتك.

معاناة من مشكلات صحية أو نفسية.

متى يجب عليك زيارة الطبيب؟

لا تُعد رعشة النوم علامة على وجود مشكلة صحية خطيرة، ولكن إذا كنت تعاني من رعشة النوم بشكل متكرر أو شديد، أو إذا كانت ترافقها أعراض أخرى مثل صعوبة التنفس أو ألم في الصدر، فمن المهم استشارة الطبيب لاستبعاد أي حالات طبية كامنة.

نصائح طبية لمنع رعشة النوم

الحصول على قسط كافٍ من النوم.

تقليل التوتر والقلق.

تجنب الكافيين قبل النوم.

ممارسة الرياضة بانتظام.

خلق بيئة نوم مريحة.

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