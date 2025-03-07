علامات تشير لعدم حصولك على كمية كافية من الماء

الجفاف هو حالة تحدث عندما يفقد الجسم كمية كبيرة من السوائل أكثر مما يستهلكها، مما يؤدي إلى عدم قدرة الجسم على أداء وظائفه بشكل صحيح، هناك العديد من العلامات التي تشير إلى أنك لا تحصل على كمية كافية من الماء، وفقًا لـ healthline.

علامات رئيسية للجفاف

العطش الشديد

هو أول وأوضح علامة على الجفاف.

جفاف الفم والحلق

يشير إلى نقص السوائل في الجسم.

البول الداكن وقليل الكمية

عندما يكون الجسم جافًا، يحتفظ بالماء، مما يجعل البول مركزًا وداكنًا.

الصداع والدوخة

يمكن أن يؤدي الجفاف إلى انخفاض ضغط الدم، مما يسبب الصداع والدوخة.

التعب والإرهاق

يمكن أن يؤدي الجفاف إلى الشعور بالتعب والإرهاق، حتى بعد الراحة.

جفاف الجلد

يفقد الجلد مرونته ورطوبته عند الجفاف.

الإمساك

يمكن أن يؤدي الجفاف إلى صعوبة في حركة الأمعاء.

تقلصات العضلات

يمكن أن يؤدي الجفاف إلى اختلال توازن الكهارل، مما يسبب تقلصات العضلات.

زيادة معدل ضربات القلب

يحاول القلب التعويض عن نقص السوائل عن طريق زيادة معدل ضربات القلب.

انخفاض ضغط الدم

يمكن أن يؤدي الجفاف الشديد إلى انخفاض ضغط الدم، مما قد يسبب الدوخة والإغماء.

قلة التركيز

يشعر بعض الأشخاص بالضبابية في الدماغ وعدم القدرة على التركيز عند الاصابة بالجفاف.

نصائح للحفاظ على رطوبة الجسم

اشرب كمية كافية من الماء طوال اليوم، حتى لو لم تكن تشعر بالعطش.

تناول الأطعمة الغنية بالماء، مثل الفواكه والخضروات.

تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين والكحول، لأنها تزيد من فقدان السوائل.

اشرب المزيد من الماء عندما تكون في الطقس الحار أو عندما تمارس الرياضة.

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