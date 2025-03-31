هذا ما يحدث لجسمك ودماغك وقلبك عند تناول الفسيخ

كتبت- أسماء مرسي:

الفسيخ من الأطعمة الشعبية التي لا تغيب عن موائد عيد الفطر في العديد من البيوت، ورغم متعة مذاقه التي لا يختلف عليها الكثيرون، إلا أن تناوله يسبب العديد من المخاطر الصحية، خاصة على القلب والدماغ.

القلب والفسيخ

توضح الدكتورة شيماء فكري أخصائية التغذية العلاجية أن الفسيخ يشكل خطرا كبيرا على صحة القلب، وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية جدا من الملح، ما يزيد من فرص الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين.

الدماغ والفسيخ

وتابعت لـ"مصراوي" أن ارتفاع نسبة الملح في الفسيخ يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو بدوره يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ويؤثر سلبا على وظائف الدماغ، ما يتسبب في الصداع والدوار.

أضرار أخرى للفسيخ

لا تتوقف أضرار الفسيخ عند القلب والدماغ، بل تشمل أيضا:

اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال والقيء.

التسمم الغذائي.

الحساسية.

أمراض الكلى.

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