5 أعراض إذا ظهرت عليك تدل على الأرق

الأرق هو اضطراب في النوم يواجهه العديد من الأشخاص، ويمكن أن يؤثر على الصحة العامة والقدرة على الأداء خلال اليوم.

إليك 5 أعراض تدل على أنك تعاني من الأرق وفق "هيلثي":

صعوبة في النوم

إذا كنت تجد صعوبة في النوم أو تستغرق وقتًا طويلًا قبل أن تغفو، فهذا من أبرز أعراض الأرق. قد تشعر بأن عقلك مشغول أو أنك غير قادر على الاسترخاء بما فيه الكفاية للنوم.

الاستيقاظ المتكرر أثناء الليل

إذا كنت تستيقظ عدة مرات أثناء الليل ولا تستطيع العودة إلى النوم، فقد يكون هذا من علامات الأرق. في بعض الحالات، قد يشعر الشخص بقلق مستمر ويصعب عليه النوم مرة أخرى.

الاستيقاظ المبكر جدًا

إذا كنت تستيقظ في ساعات الصباح المبكرة جدًا وتجد صعوبة في العودة للنوم، فهذا قد يشير إلى وجود اضطراب في النوم. يمكن أن يحدث هذا حتى إذا كنت قد ذهبت إلى الفراش في وقت مناسب.

الشعور بالتعب خلال النهار

يعد التعب أو الإرهاق المستمر خلال النهار، حتى بعد قضاء ساعات طويلة في السرير، من الأعراض الشائعة للأرق. قد تجد نفسك تشعر بالخمول أو انخفاض مستويات الطاقة طوال اليوم.

التغيرات في المزاج

الأرق يمكن أن يؤثر على حالتك المزاجية، حيث قد تشعر بالقلق، التوتر، الاكتئاب أو العصبية بشكل أكبر من المعتاد. قلة النوم تؤثر على مستويات الهرمونات في الجسم وتزيد من التقلبات المزاجية.

إذا كنت تشعر بهذه الأعراض بشكل مستمر، فمن المهم استشارة الطبيب لتحديد السبب المحتمل للأرق وكيفية التعامل معه.