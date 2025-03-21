علامة تشير إلى ارتفاع نسبة مستويات سكر الدم بالجسم

يعد مرض السكري من أكثر الأمراض المزمنة انتشارًا في العالم، حيث يؤثر على ملايين الأشخاص من مختلف الأعمار، ويتميز هذا المرض بارتفاع مستويات الجلوكوز (السكر) في الدم، مما قد يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة إذا لم يتم التحكم به بشكل فعال، وفقا لـ healthline.

كثرة التبول

حيث يحاول الجسم التخلص من السكر الزائد عن طريق الكلى، مما يزيد من الحاجة إلى التبول بشكل متكرر، خاصة في الليل.

العطش الشديد

يؤدي فقدان السوائل بسبب كثرة التبول إلى الشعور بالعطش الشديد.

جفاف الفم والجلد

نتيجة لفقدان السوائل.

الشعور بالتعب والإرهاق

حيث لا تستطيع الخلايا الحصول على الطاقة اللازمة من السكر.

عدم وضوح الرؤية

يمكن أن يؤثر ارتفاع السكر على عدسة العين، مما يسبب تشوش الرؤية.

الصداع

قد يكون الصداع من أعراض ارتفاع السكر في الدم.

الجوع المستمر

قد يشعر الشخص بالجوع المستمر حتى بعد تناول الطعام، حيث لا تستطيع الخلايا استخدام السكر بشكل فعال.

فقدان الوزن غير المبرر

في بعض الحالات، يمكن أن يؤدي ارتفاع السكر إلى فقدان الوزن غير المبرر.

بطء التئام الجروح

يمكن أن يؤثر ارتفاع السكر على قدرة الجسم على التئام الجروح.

التهابات متكررة

ارتفاع السكر يمكن أن يضعف الجهاز المناعي، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

تنميل أو وخز في اليدين أو القدمين

يمكن أن يؤدي ارتفاع السكر إلى تلف الأعصاب، مما يسبب تنميلًا أو وخزًا في الأطراف.

رائحة الفم الكريهة

في حالات ارتفاع السكر الشديد، قد تظهر رائحة كريهة في الفم تشبه رائحة الفاكهة المتعفنة.

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