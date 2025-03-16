أطعمة ومشروبات تقوي المناعة عند الإصابة بنزلة البرد

مع دخول موسم البرد والإنفلونزا، يصبح من الضروري اختيار الأطعمة التي تدعم جهاز المناعة وتخفف من أعراض المرض في حال الإصابة. إليك بعض الأطعمة والمشروبات التي تساعدك على مقاومة نزلات البرد:

• الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على مضادات الأكسدة والبكتيريا والالتهابات، مما يعزز مناعة الجسم. كما أنه يساعد في تحفيز إنتاج خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن محاربة مسببات الأمراض، لذا يُنصح بتناول شاي الزنجبيل.

• حساء الدجاج

يوفر حساء الدجاج العناصر الغذائية المهمة للجسم، كما أن مرقه يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، مما يساعد في ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة عند المرض.

• الكيوي

يعد الكيوي من الفواكه الغنية بفيتامين C، حيث تحتوي الحصة الواحدة (قطعتان) على نحو 112 مجم من هذا الفيتامين، وهو ما يفوق محتوى البرتقال. رغم أن الكيوي لا يعالج نزلات البرد، إلا أنه قد يقلل من مدة المرض وشدة الأعراض.

• عصير الرمان

يتميز الرمان بوفرة مادة البوليفينول التي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات، وتشير بعض الدراسات إلى أن تناول أطعمة أو مشروبات غنية بهذه المادة قد يساعد في تقليل الالتهاب وتحسين صحة الجهاز التنفسي.

• العسل

يتمتع العسل بخصائص مضادة للميكروبات، ويُستخدم منذ القدم في علاج الجروح بفضل تأثيره المضاد للبكتيريا. كما يُنصح بتناوله لتخفيف التهابات الحلق وتحسين المناعة.

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