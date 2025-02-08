علامات في جسمك قد تشير إلى وجود حصوات في المرارة

تعتبر حصوات المرارة من المشاكل الصحية الشائعة التي قد لا تظهر أعراضها بوضوح في البداية ومع ذلك، هناك بعض العلامات التي قد تنذر بوجودها.

واحدة من أبرز هذه العلامات هي ألم شديد في الجزء العلوي من البطن، الذي قد يمتد إلى الكتف الأيمن أو الظهر.

هذا الألم، الذي يُطلق عليه أحيانًا "الوجع المراري"، عادة ما يحدث بعد تناول وجبة دهنية أو دسمة، وقد يشعر الشخص بآلام حادة ومتقطعة تستمر لفترة تتراوح من دقائق إلى ساعات.

هذه الحالة تُعرف علميًا بـ "نوبة الحصوات المرارية" وتحدث عندما تتحرك الحصوات داخل المرارة أو تسد القنوات الصفراوية، وفق "هيلث لاين".

إضافة إلى ذلك، قد تترافق بعض الأعراض الأخرى مع حصوات المرارة، مثل:

الغثيان أو القيء.

اليرقان (اصفرار الجلد وبياض العينين).

انتفاخ البطن.

تغييرات في لون البول أو البراز.

إذا كنت تعاني من هذه الأعراض، من المهم استشارة الطبيب لتشخيص الحالة بشكل صحيح واتخاذ الإجراءات اللازمة.