ماذا يحدث للقلب عند تناول الكمثرى؟

الكمثرى من أفضل الفواكه لصحة القلب لاحتوائها على الألياف، البوتاسيوم، ومضادات الأكسدة، التي تقلل الكوليسترول الضار، وتنظم ضغط الدم، وتحمي الأوعية من الالتهاب والتلف.

وتقلل الألياف القابلة للذوبان الموجودة بها امتصاص الكوليسترول، والبوتاسيوم يخفف الضغط على القلب والأوعية، بينما تساعد مضادات الأكسدة على خفض الالتهاب وحماية الخلايا ، بحسب هيلث لاين.

ويمكن لتناول الكمثرى بانتظام خفض مخاطر أمراض القلب والوفاة المبكرة. كما تُقلّل من عوامل الخطر المرتبطة بمتلازمة الأيض مثل ضغط الدم المرتفع ومحيط الخصر .

وللاستفادة القصوى، ينصح بتناول ثمرة أو اثنتين يوميا بالقشرة، ودمجها ضمن نظام غذائي متوازن غني بالخضروات والفواكه، واستبدال الوجبات الخفيفة غير الصحية بها.