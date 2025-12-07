إعلان

ماذا يحدث للقلب عند تناول الكمثرى؟

كتب : مصراوي

12:00 م 07/12/2025

ماذا يحدث للقلب عند تناول الكمثرى؟

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الكمثرى من أفضل الفواكه لصحة القلب لاحتوائها على الألياف، البوتاسيوم، ومضادات الأكسدة، التي تقلل الكوليسترول الضار، وتنظم ضغط الدم، وتحمي الأوعية من الالتهاب والتلف.

وتقلل الألياف القابلة للذوبان الموجودة بها امتصاص الكوليسترول، والبوتاسيوم يخفف الضغط على القلب والأوعية، بينما تساعد مضادات الأكسدة على خفض الالتهاب وحماية الخلايا ، بحسب هيلث لاين.

ويمكن لتناول الكمثرى بانتظام خفض مخاطر أمراض القلب والوفاة المبكرة. كما تُقلّل من عوامل الخطر المرتبطة بمتلازمة الأيض مثل ضغط الدم المرتفع ومحيط الخصر .

وللاستفادة القصوى، ينصح بتناول ثمرة أو اثنتين يوميا بالقشرة، ودمجها ضمن نظام غذائي متوازن غني بالخضروات والفواكه، واستبدال الوجبات الخفيفة غير الصحية بها.

الكمثرى القلب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

استمرار الانخفاض وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ5 أيام
السيناريوهات المتوقعة لحسم مصير 300 طعن من المرحلة الثانية.. ماذا ينتظر المرشحين اليوم؟