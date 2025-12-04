الزكام وانسداد الأنف.. 6 حلول فعالة تخفف الأعراض دون أدوية

مع بداية الشتاء وارتفاع إصابات نزلات البرد، يتزايد الشعور باحتقان الأنف وصعوبة التنفس، وهو عرض بسيط في ظاهره لكنه قادر على تعطيل العمل والنوم والأنشطة اليومية.

وبحسب موقع Benadryl، يحدث انسداد الأنف نتيجة تورم بطانة الممرات الأنفية وامتلائها بالسوائل، وغالبا ما يرتبط بالتعرض للمهيجات مثل الغبار والدخان والعطور القوية، أو بنزلات البرد والتهابات الجيوب الأنفية.

حلول فعالة لتخفف الأعراض دون أدوية

1- بخار الشاي والعلاج بالبخار

استنشاق البخار المتصاعد من كوب شاي ساخن قبل تناوله يمكن أن يسهم في تفكيك المخاط وتوسيع المسارات الهوائية.

ويعد شاي النعناع والزنجبيل والبابونج من الخيارات المثالية بفضل خصائصها المهدئة والمضادة للالتهابات، حيث يساعد المنثول في النعناع على تخفيف الاحتقان بينما يعمل الزنجبيل على تهدئة التهيج.

2- الترطيب

يساعد شرب الماء والسوائل الدافئة على تليين المخاط المتراكم، ما يقلل الضغط داخل الجيوب الأنفية ويمنح إحساسا سريعا بالراحة.

وتعد المشروبات العشبية أو الماء الدافئ بالعسل والليمون من أفضل الخيارات لفتح الممرات الأنفية وتهدئة تهيج الحلق.

3- اختيار وضعية النوم المناسبة

النوم مع رفع الرأس قليلا يساهم في منع تراكم المخاط داخل الأنف ويخفف الضغط على الجيوب الأنفية.

في المقابل، يفاقم النوم على أحد الجانبين احتقان الجانب الأقرب للوسادة، ما يجعل الاستيقاظ أكثر صعوبة.

4- كمادات دافئة

وضع كمادات دافئة على الأنف والجبهة يساعد على تنشيط الدورة الدموية وتخفيف الألم.

ويمكن تعزيز النتائج بالتناوب بين كمادات دافئة وأخرى باردة، ما يساهم في تقليل التورم وتحسين تصريف المخاط.

5- ترطيب الهواء داخل الغرفة

الهواء الجاف يزيد من الاحتقان، لذلك ينصح الخبراء باستخدام جهاز ترطيب الهواء خلال النوم.

يساعد الجهاز في الحفاظ على رطوبة مناسبة داخل الأنف ومنع تهيج الأغشية المخاطية، مع ضرورة تنظيفه باستمرار لتجنب تراكم العفن.

6- الاستحمام بالبخار

الاستحمام بالماء الساخن أو استنشاق بخار وعاء ماء دافئ يساعد على فتح الأنف المزدحم بسرعة.

وينصح بتغطية الرأس بمنشفة أثناء استنشاق البخار لزيادة فاعلية الترطيب وتخفيف المخاط اللزج.