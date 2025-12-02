إعلان

احذر هذه العلامات قبل النوم تهددك بالسكتة الدماغية إذا تجاهلتها.. فما هي ؟

كتبت- آلاء نبيل:

09:30 م 02/12/2025

النوم

تحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع أو ينخفض ​​تدفق الدم إلى الدماغ، ما يحرم خلاياه من الأكسجين، و يؤدي هذا إلى تلف يؤثر على وظائف الجسم، مثل الكلام والحركة والذاكرة.

وبحسب ما ذكره موقع sarvodayahealthcare، سوف نتعرف على أبرز العلامات التي يمكن أن تظهر ليلا و تهددك بالسكتة الدماغية.

العلامات المبكرة للسكتة الدماغية التي لا يجب تجاهلها

1- الشعور بالخدر أو ضعف مفاجئ في جانب واحد من الجسم:
من أبرز أعراض السكتة الدماغية الضعف أو الشلل في جانب واحد من الجسم، وعادةً ما يصيب الوجه أو الذراع أو الساق، يؤدي هذا إلى تدلي الوجه أو صعوبة في رفع الذراع.

2- الكلام غير الواضح أو غير المترابط:

صعوبة التحدث أو فهم الآخرين هي علامة كلاسيكية على الكلام غير المترابط في السكتة الدماغية، وغالبًا ما تكون مصحوبة بالارتباك أو عدم القدرة على تكوين جمل مناسبة.

3- فقدان التوازن :

عادة ما يظهر في صورة دوخة أو عدم ثبات أو صعوبة في المشي بشكل صحيح بعد السكتة الدماغية.

4- الصداع الشديد بدون سبب معروف:

يمكن أن يشير الصداع المفاجئ الشديد إلى سكتة دماغية نزيفية ولا ينبغي تجاهله أبدًا.

5- عدم وضوح الرؤية

وتعرف أيضًا بـ الرؤية المزدوجة، وفقدان الرؤية المفاجئ في إحدى العينين أو كلتيهما يكون أيضًا علامة على الإصابة بالسكتة الدماغية.

6- الارتباك المفاجئ أو فقدان الذاكرة:

تظهر حالة الذهول على وجه الشخص أو ينسى مع عدم القدرة على فهم التعليمات البسيطة.

اضطراب دورة النوم النوم صحة

