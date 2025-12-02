احذر هذه العلامات قبل النوم تهددك بالسكتة الدماغية إذا تجاهلتها.. فما هي ؟
كتبت- آلاء نبيل:
النوم
تحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع أو ينخفض تدفق الدم إلى الدماغ، ما يحرم خلاياه من الأكسجين، و يؤدي هذا إلى تلف يؤثر على وظائف الجسم، مثل الكلام والحركة والذاكرة.
وبحسب ما ذكره موقع sarvodayahealthcare، سوف نتعرف على أبرز العلامات التي يمكن أن تظهر ليلا و تهددك بالسكتة الدماغية.
العلامات المبكرة للسكتة الدماغية التي لا يجب تجاهلها
1- الشعور بالخدر أو ضعف مفاجئ في جانب واحد من الجسم:
من أبرز أعراض السكتة الدماغية الضعف أو الشلل في جانب واحد من الجسم، وعادةً ما يصيب الوجه أو الذراع أو الساق، يؤدي هذا إلى تدلي الوجه أو صعوبة في رفع الذراع.
2- الكلام غير الواضح أو غير المترابط:
صعوبة التحدث أو فهم الآخرين هي علامة كلاسيكية على الكلام غير المترابط في السكتة الدماغية، وغالبًا ما تكون مصحوبة بالارتباك أو عدم القدرة على تكوين جمل مناسبة.
3- فقدان التوازن :
عادة ما يظهر في صورة دوخة أو عدم ثبات أو صعوبة في المشي بشكل صحيح بعد السكتة الدماغية.
4- الصداع الشديد بدون سبب معروف:
يمكن أن يشير الصداع المفاجئ الشديد إلى سكتة دماغية نزيفية ولا ينبغي تجاهله أبدًا.
5- عدم وضوح الرؤية
وتعرف أيضًا بـ الرؤية المزدوجة، وفقدان الرؤية المفاجئ في إحدى العينين أو كلتيهما يكون أيضًا علامة على الإصابة بالسكتة الدماغية.
6- الارتباك المفاجئ أو فقدان الذاكرة:
تظهر حالة الذهول على وجه الشخص أو ينسى مع عدم القدرة على فهم التعليمات البسيطة.