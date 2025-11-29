مع تزايد معدلات زيادة الوزن، يبحث كثيرون عن طرق طبيعية تعزز الحرق وتدعم أسلوب حياة صحي، وبعض المشروبات البسيطة يمكن أن تلعب دورًا فعّالًا في التحكم بالشهية وتحسين الهضم وضبط الوزن.

أبرز 5 مشروبات تحفز الحرق وتساعدك على خسارة الوزن وفق "Healthline".

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة تُعرف بالكاتيشين، وهي مركبات تدعم عملية التمثيل الغذائي وتساعد الجسم على حرق الدهون بشكل أفضل.

الماء الدافئ مع الليمون

هذا المشروب يساعد على تنشيط الجهاز الهضمي منذ الصباح، ويحفز الكبد على العمل بكفاءة أعلى، كما يساهم في الإحساس بالشبع وتقليل تناول السعرات الزائدة.

مشروب القرفة

القرفة تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، مما يقلّل نوبات الجوع المفاجئة، ويمكن تناولها مع ماء دافئ أو مع الشاي للحصول على تأثير مهدئ ومساعد على التحكم بالشهية.

ماء بذور الشيا

عند نقع بذور الشيا في الماء لعدة دقائق، يتكون حولها جِل طبيعي يُشعر بالشبع لفترة طويلة، هذا يقلل كميات الطعام المتناولة ويساعد في إدارة الوزن.

النعناع

النعناع يخفف الانتفاخ ويحسن الهضم، ويساعد على تقليل الرغبة في تناول الطعام، مما يجعله خيارًا ممتازًا أثناء محاولة خفض الوزن.