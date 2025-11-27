مع اقتراب فصل الشتاء وازدياد تجمع الأطفال في المدارس والحضانات، يرتفع خطر الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، ما يجعل الوقاية ضرورة يومية لحماية الصغار.

في التقرير التالي يستعرض لكم مصراوي نصائح للوقايى وفق "هيلث لاين"، "‎Centers for Disease Control and Prevention (CDC)".

لقاح الإنفلونزا السنوي

الحصول على لقاح الإنفلونزا كل عام من أكثر الطرق فعالية لتقليل فرص الإصابة ومضاعفاتها.

وتنصح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) بإعطاء اللقاح لكل طفل يبلغ 6 أشهر فما فوق، إذ يساهم بشكل كبير في خفض احتمالات الإصابة الشديدة أو الحاجة إلى دخول المستشفى.

النظافة الجيدة وغسل اليدين بانتظام

تنتقل الفيروسات بسهولة عبر الرذاذ أو الأسطح الملوثة، لذا يُعد غسل اليدين بالماء والصابون عادة أساسية للوقاية.

ومن المهم تعليم الأطفال طريقة الغسل الصحيحة، خاصة بعد اللعب، وقبل تناول الطعام، وبعد استخدام الحمام.

الابتعاد عن الأشخاص المريضة

يُنصح بالابتعاد عن الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الإنفلونزا، مثل السعال أو العطس، والحد من اقترابهم من الأطفال قدر الإمكان.

تهوية المنزل والحفاظ على بيئة نظيفة

يبقى الفيروس في الهواء أو على الأسطح لفترة، لذا يساعد فتح النوافذ وتجديد الهواء في الحد من انتشاره، كما تفيد أجهزة تنقية الهواء عند توفرها.

ويُنصح أيضًا بالمواظبة على تنظيف الأسطح والأدوات التي يستخدمها الأطفال بشكل متكرر.

متابعة الأعراض واستشارة الطبيب

لذا يجب متابعة الأعراض فور ظهورها، مثل الحمى والسعال وسيلان الأنف والتعب العام.

وفي حال إصابة طفل صغير أو طفل يعاني من مرض مزمن، يُفضل مراجعة الطبيب مبكرًا، إذ يوصي ببعض الأدوية المضادة للفيروسات عند الحاجة لضمان تجنب المضاعفات.