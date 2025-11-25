قد تبدو بعض العادات اليومية في المطبخ غير ضارة، لكنها قد تكون السبب وراء أمراض تنتقل عن طريق الطعام.

وفق تقديرات مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، يصاب حوالي 48 مليون شخص سنويا بأمراض غذائية، منهم 128,000 بحاجة إلى دخول المستشفى و3,000 حالة وفاة.

العوامل المسببة للأمراض مثل البكتيريا والفطريات والمواد الكيميائية غير مرئية، ما يجعل الالتزام بالنظافة وسلامة الطعام أمرا ضروريا لحماية العائلة.

وفقا لموقع medical، إليك أبرز الأخطاء الشائعة في المطبخ التي قد تهدد صحة عائلتك، مع نصائح لتجنبها:



1- تجنب استخدام إسفنجة المطبخ المتسخة



الإسفنج الرطب والمسامي يشكل بيئة مثالية لنمو البكتيريا، وتشير الدراسات إلى وجود 19.6 مليار بكتيريا على الإسفنجة الواحدة.

ويفضل استخدام فرشاة الصحون أو استبدال الإسفنجة بانتظام، حيث أن طرق التعقيم الأخرى مثل الغلي أو الميكروويف لا تقتل جميع البكتيريا.



2- الحذر عند استخدام المناشف القماشية



المناشف القماشية يمكن أن تحبس البكتيريا مثل السالمونيلا، حتى بعد الغسيل.

عليك استخدم مناشف ورقية أو خصص منشفة للأيدي فقط، وغيرها يوميا لتقليل المخاطر.



3- لا تعيد استخدام أدوات التعامل مع اللحوم النيئة



استخدام نفس الملاعق أو الشوك أثناء التحضير والطهي قد ينقل البكتيريا إلى الطعام المطبوخ، ومن الأفضل غسل الأدوات جيدا أو استخدام أدوات منفصلة للطهي والتقديم.



4- ابتعد عن استخدام الهاتف الذكي في المطبخ



هواتفنا المحمولة مغطاة بالبكتيريا وقد تنقلها إلى الطعام.

قم بتعقيم الهاتف بانتظام أو استخدم نسخة مطبوعة للوصفات.



5- اطبخ الطعام إلى درجة الحرارة الصحيحة



حتى الأطعمة المجمدة والمعالجة تحتاج إلى الطهي الكامل لقتل البكتيريا.

وينصح باستخدام ميزان حرارة للتأكد من وصول الطعام إلى درجة الحرارة الموصى بها، لا سيما عند تحضير الطعام لمن يعانون من ضعف المناعة.



6- اغسل يديك قبل وأثناء وبعد التحضير



غسل اليدين بانتظام هو الخطوة الأهم لمنع انتشار البكتيريا.

ويجب فرك اليدين والصعود إلى المعصم والأظافر لمدة 20 ثانية على الأقل.



7- اغسل الفواكه والخضروات دائما



حتى المنتجات المغلفة مسبقا قد تحمل الجراثيم، واستخدم الماء الفاتر أو محلول خل مخفف لتقليل خطر التلوث.



8- نظف حوض المطبخ بانتظام



الحوض يحتوي على بكتيريا أكثر من المرحاض في بعض الدراسات.

قم بتعقيمه يوميا باستخدام محلول تنظيف أو مطهر مناسب.



9- نظف الثلاجة باستمرار



حتى مع فصل الأطعمة، يمكن للبكتيريا أن تنتقل عبر الأسطح.

وينصح بالتنظيف العميق كل ثلاثة أشهر أو عند حدوث أي انسكاب.



10- نظف مقابض الأبواب والمفاتيح



هذه المناطق تلمس باستمرار وتكون مصدرا للبكتيريا مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية.