مشروب الزنجبيل من أكثر المشروبات العشبية استخدامًا لما يحتويه من مركبات طبيعية تمنح الجسم فوائد صحية متعددة.

5 فوائد لمشروب الزنجبيل وفق لما جاء في "healthline".

1- يخفف الغثيان ويهدئ المعدة

يحتوي الزنجبيل على مركبات مثل جينجيرول التي تساعد على تقليل الغثيان، خصوصًا المرتبط بالحمل أو دوار الحركة.

2- يعزز صحة الجهاز الهضمي

يسهم في تحسين حركة الأمعاء وتقليل الانتفاخ وعسر الهضم بفضل تأثيره المضاد للالتهابات.

3- يقلل الالتهابات وآلام المفاصل

للزنجبيل خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في تخفيف آلام المفاصل وتحسين مرونة الحركة.

4- يدعم مناعة الجسم

مضادات الأكسدة الموجودة في الزنجبيل تساعد على تقوية الجهاز المناعي وحماية الجسم من الأمراض.

5- يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم

الزنجبيل قد يساهم في تحسين حساسية الإنسولين وتنظيم مستويات السكر.