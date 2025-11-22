لماذا يجب أن تشرب الزنجبيل يوميًا؟ 5 فوائد مذهلة
كتب : نرمين ضيف الله
فوائد الزنجبيل
مشروب الزنجبيل من أكثر المشروبات العشبية استخدامًا لما يحتويه من مركبات طبيعية تمنح الجسم فوائد صحية متعددة.
5 فوائد لمشروب الزنجبيل وفق لما جاء في "healthline".
1- يخفف الغثيان ويهدئ المعدة
يحتوي الزنجبيل على مركبات مثل جينجيرول التي تساعد على تقليل الغثيان، خصوصًا المرتبط بالحمل أو دوار الحركة.
2- يعزز صحة الجهاز الهضمي
يسهم في تحسين حركة الأمعاء وتقليل الانتفاخ وعسر الهضم بفضل تأثيره المضاد للالتهابات.
3- يقلل الالتهابات وآلام المفاصل
للزنجبيل خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في تخفيف آلام المفاصل وتحسين مرونة الحركة.
4- يدعم مناعة الجسم
مضادات الأكسدة الموجودة في الزنجبيل تساعد على تقوية الجهاز المناعي وحماية الجسم من الأمراض.
5- يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم
الزنجبيل قد يساهم في تحسين حساسية الإنسولين وتنظيم مستويات السكر.