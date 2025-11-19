دواء شائع لضغط الدم يساهم في وقف نمو أورام الدماغ



أظهر بحث جديد أن دواء قديما وشائعا لعلاج ارتفاع ضغط الدم، يعرف باسم "هيدرالازين"، قد يكون قادرا على إيقاف نمو أورام الدماغ العدوانية، بما في ذلك الأورام مثل الورم الأرومي الدبقي.

وفقا لموقع ميديكال إكسبريس، واستخدم "هيدرالازين" منذ أكثر من سبعين عاما لعلاج ارتفاع ضغط الدم، لا سيما في حالات تسمم الحمل الذي يمثل خطرا كبيرا على حياة الأمهات.

ومع أن الدواء معروف وفعال، ظل الغموض يحيط بآلية عمله الجزيئية، مما حد من فهم الباحثين لكيفية تحسين فعاليته واستكشاف استخداماته المحتملة في مجالات أخرى.

وفقا للدراسة التي قادتها جامعة بنسلفانيا، وجد الباحثون أن "هيدرالازين" يعمل عن طريق حجب إنزيم يسمى ADO "2-أمينوإيثانيثيول ديوكسيغيناز"، المسؤول عن استشعار مستويات الأكسجين في الأنسجة.

خفض مستويات الكالسيوم

يؤدي تثبيط هذا الإنزيم إلى استقرار البروتينات التي يحللها، وخفض مستويات الكالسيوم داخل الخلايا، مما يريح العضلات الملساء لجدران الأوعية الدموية ويخفض ضغط الدم.

إلى جانب دوره في توسيع الأوعية، تبين أن إنزيم ADO يساعد خلايا الورم على البقاء في بيئات منخفضة الأكسجين.

وعند تعطيل هذا الإنزيم، تتعرض الخلايا السرطانية لشيخوخة تجعلها غير قادرة على الانقسام، ما يوقف نمو الورم دون إثارة الالتهابات أو مقاومة العلاج الكيميائي التقليدي.

علاج أورام الدماغ

ويقول الدكتور كيوسوكي شيشيكورا، الباحث في جامعة بنسلفانيا: "لقد اكتشفنا كيف يعمل هيدرالازين على المستوى الجزيئي، وهو اكتشاف يفتح الأبواب أمام استخدام الدواء القديم لعلاجات جديدة وغير متوقعة".

ويعمل الفريق الآن على تطوير مثبطات أكثر تخصصا لإنزيم ADO، تضمن استهداف أنسجة الورم فقط مع الحفاظ على سلامة الأنسجة الطبيعية، وقدرتها على عبور الحاجز الدموي الدماغي، وهو تحد مهم لعلاج أورام الدماغ.