طريقة سحرية لإبطاء الشيخوخة.. إليك السر

كتب - محمود عبده:

مع تقدم العمر، يصبح الحفاظ على نضارة البشرة وصحة الجسم أكثر أهمية، خاصة لمن يرغب في تأخير ظهور التجاعيد وفقدان المرونة وظهور علامات الشيخوخة الأخرى.

وفقا لموقع Healthline، فإن السر يكمن في أسلوب الحياة الصحي، الذي يجمع بين التغذية المتوازنة، النشاط البدني المنتظم، النوم الكافي، وتقليل التوتر النفسي.

6 خطوات علمية للحفاظ على الشباب

التغذية الغنية بمضادات الأكسدة

تناول الفواكه والخضروات الملونة مثل التوت والجزر والسبانخ يحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة ويقلل التجاعيد.

شرب الماء بانتظام

الترطيب يحافظ على مرونة البشرة ويعزز وظائف الجسم الحيوية، بما في ذلك تنقية الدم وإزالة السموم.

النوم الجيد

النوم من 7 إلى 9 ساعات تتيح للجسم تجديد الخلايا وإصلاح الجلد، بينما يقلل نقص النوم من نضارة البشرة.

ممارسة الرياضة بانتظام

التمارين تحسن الدورة الدموية وتقوي العضلات والعظام، ما يحافظ على نشاط الجسم ويقلل الترهلات.

التحكم في التوتر النفسي

تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق تقلل إفراز هرمونات التوتر، ما يحافظ على شباب البشرة والطاقة.

حماية البشرة من الشمس

استخدام واق شمسي يوميا يقلل من تلف الكولاجين ويؤخر ظهور التجاعيد المبكرة.