إعلان

طريقة سحرية لإبطاء الشيخوخة.. إليك السر

كتب : مصراوي

07:30 م 13/11/2025

الشيخوخة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمود عبده:

مع تقدم العمر، يصبح الحفاظ على نضارة البشرة وصحة الجسم أكثر أهمية، خاصة لمن يرغب في تأخير ظهور التجاعيد وفقدان المرونة وظهور علامات الشيخوخة الأخرى.

وفقا لموقع Healthline، فإن السر يكمن في أسلوب الحياة الصحي، الذي يجمع بين التغذية المتوازنة، النشاط البدني المنتظم، النوم الكافي، وتقليل التوتر النفسي.

6 خطوات علمية للحفاظ على الشباب

التغذية الغنية بمضادات الأكسدة

تناول الفواكه والخضروات الملونة مثل التوت والجزر والسبانخ يحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة ويقلل التجاعيد.

شرب الماء بانتظام

الترطيب يحافظ على مرونة البشرة ويعزز وظائف الجسم الحيوية، بما في ذلك تنقية الدم وإزالة السموم.

النوم الجيد

النوم من 7 إلى 9 ساعات تتيح للجسم تجديد الخلايا وإصلاح الجلد، بينما يقلل نقص النوم من نضارة البشرة.

ممارسة الرياضة بانتظام

التمارين تحسن الدورة الدموية وتقوي العضلات والعظام، ما يحافظ على نشاط الجسم ويقلل الترهلات.

التحكم في التوتر النفسي

تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق تقلل إفراز هرمونات التوتر، ما يحافظ على شباب البشرة والطاقة.

حماية البشرة من الشمس

استخدام واق شمسي يوميا يقلل من تلف الكولاجين ويؤخر ظهور التجاعيد المبكرة.

الشيخوخة إبطاء الشيخوخة لحفاظ على نضارة البشرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
قبل قرار المركزي.. سعر الفائدة على شهادات بنكي الأهلي ومصر
قلق في إثيوبيا من تحركات مصر في جيبوتي وإريتريا.. وخبير مصري يعلق
تنويه عاجل من الأرصاد: برد وأمطار رعدية على هذه المناطق.. خذوا احتياطاتكم
الموعد والقنوات الناقلة لمباريات منتخبات مصر غدا.. مونديال ووديتان
بـ 7 رصاصات.. تفاصيل مقتل مهندس كيمياء نووية فى الإسكندرية