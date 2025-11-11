ما الفيتامينات التي يحتاجها الأطفال؟

يحتاج الأطفال إلى مجموعة من الفيتامينات والمعادن لضمان نمو صحي وسليم، وتشمل هذه العناصر فيتامينات أ، ب، سي، د، هـ، ك، إضافة إلى حمض الفوليك والكالسيوم واليود والحديد والزنك.

وتؤدي هذه المغذيات دورا أساسيا في نمو الدماغ والأعصاب، وتقوية العظام، وتعزيز المناعة، وتنظيم التمثيل الغذائي، والحفاظ على وزن صحي.

لكن الخبراء يؤكدون أن معظم الأطفال الأصحاء لا يحتاجون إلى مكملات غذائية، إذ يمكنهم الحصول على احتياجاتهم من خلال نظام غذائي متوازن ومتنوع.

أوضح الباحث نك فولر من جامعة سيدني أن الأطعمة الطبيعية والمدعمة توفر عادة ما يحتاجه الطفل من فيتامينات ومعادن، مشيرا إلى أن الادعاءات حول منتجات "حلوى الفيتامينات" التي يروج لها بأنها تعزز المناعة أو النمو، لا تستند إلى أدلة علمية قوية، وفقا لموقع "Stadia Finds".

يحذر فولر من أن بعض المكملات تسبب آثارا جانبية، خصوصا الفيتامينات التي تذوب في الدهون مثل أ، د، هـ، ك، إذ يمكن أن تتراكم في الجسم عند تناولها بكميات زائدة.

كما أن الجرعات العالية من بعض الفيتامينات الأخرى تسبب أعراضا مزعجة، فضلا عن أن كثيرا من منتجات المكملات تحتوي على كميات من السكر.

وأكد الباحث أهمية الاعتماد على الطعام كمصدر رئيسي للتغذية، وتقديم الأطعمة الصحية والمفضلة لدى الطفل، وتجنب تناول المكملات إلا عند الحاجة الطبية وتحت إشراف مختص.

نصائح لتشجيع الأطفال على الأكل الصحي

مزج الأطعمة المحببة للأطفال مثل البطاطس المهروسة بمكونات مغذية كالفاصوليا أو القرنبيط، لزيادة قيمتها الغذائية دون تغيير المذاق.

استبدل الخبز الأبيض والأرز والمعكرونة بأنواع الحبوب الكاملة بشكل تدريجي، ويمكن البدء بخلط الأرز البني مع الأبيض لتسهيل التقبل.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكن للآباء تعزيز العادات الغذائية الصحية لدى أطفالهم دون الحاجة إلى اللجوء للمكملات.

