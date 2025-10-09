تفاحة يوميًا.. سر بسيط لصحة القلب والمناعة والرشاقة

كتبت- نرمين ضيف الله:

تناول تفاحة واحدة يوميًا قد يعزز صحة القلب، وينظم سكر الدم، ويدعم المناعة، ويساعد في الحفاظ على الوزن المثالي بفضل ما تحتويه من ألياف ومضادات أكسدة طبيعية.

في التقرير التالي يستعرض لكم موقع مصراوي أبرز فوائد التفاح وفق ما جاء في "Cleveland Clinic".

خفض الكوليسترول وتحسين صحة القلب

التفاح يحتوي على ألياف قابلة للذوبان مثل البكتين، إضافة إلى مركّبات مضادّة للأكسدة تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) في الدم.

تحسين مستوى الكوليسترول يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلّب الشرايين.

المساعدة في تنظيم سكر الدم والوقاية من السكري

بفضل محتواه من الألياف ومؤشره الجلايسيمي المعتدل، يساعد التفاح على إبطاء امتصاص السكر في الدم، مما يساهم في استقرار مستويات الجلوكوز بعد الأكل.

دعم الصحة المعوية والمناعة

التفاح غني بالألياف غير القابلة للذوبان (مثل السليلوز) والألياف القابلة للذوبان (البكتين)، مما يعزز حركة الأمعاء الصحية ويغذّي البكتيريا المفيدة في الأمعاء الميكروبيوم.

كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في التفاح تساهم في تقليص الالتهابات، مما يدعم مناعة الجسم ضد الأمراض المزمنة.

المساعدة في التحكم في الوزن والشعور بالشبع

التفاح يحتوي على كمية جيدة من الماء والألياف، وهما يساهمان في شعور الشبع، مما يعني تناول سعرات حرارية أقل عند استخدامه كوجبة خفيفة.

كما أن التفاح منخفض السعرات نسبيًا، مما يجعله خيارًا مفيدًا لمن يريدون الحفاظ على وزن صحي أو فقدان بعض الوزن.