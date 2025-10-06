8 فوائد مذهلة لتناول البصل الأخضر على الإفطار.. رقم 5 ستدهشك

يُعتبر البصل الأخضر من الخضروات التي لا تحظى بالاهتمام الكافي رغم غناها بالعناصر الغذائية التي تدعم صحة الجسم وتمنحه طاقة في بداية اليوم.

إليك أبرز 8 فوائد لتناوله صباحًا وفقًا لما ورد عبر صحيفة، healthline.

- يعزز المناعة

يحتوي البصل الأخضر على نسبة عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة التي تقوّي الجهاز المناعي وتساعد على مقاومة العدوى والفيروسات.

- ينشّط الدورة الدموية

يساعد في تنشيط تدفق الدم وتحسين وصول الأكسجين إلى الأعضاء، مما يمنحك طاقة وحيوية منذ الصباح.

- يحسّن صحة القلب

يساهم في خفض مستوى الكوليسترول الضار وضبط ضغط الدم بفضل احتوائه على مركبات الكبريت المفيدة للقلب.

- يضبط مستوى السكر في الدم

يعمل البصل الأخضر على تحفيز إفراز الأنسولين الطبيعي، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمرضى السكري عند تناوله باعتدال.

- يطرد السموم من الجسم

له تأثير قوي في تنقية الكبد وتحسين وظائفه بفضل احتوائه على مركبات الكبريت ومضادات الأكسدة.

- يحافظ على صحة الجهاز الهضمي

يُسهل عملية الهضم ويقلل من الانتفاخات بفضل احتوائه على الألياف الطبيعية.

- يعزز صحة البشرة والشعر

غناه بالفيتامينات والمعادن يجعل منه داعمًا قويًا لنضارة البشرة ولمعان الشعر.

- يساعد في فقدان الوزن

قليل السعرات وغني بالألياف، مما يمنح إحساسًا طويلًا بالشبع ويساعد على التحكم في الشهية.

وينصح الخبراء بإضافة البصل الأخضر إلى وجبة الإفطار مع الجبن أو البيض المسلوق أو الزبادي لتحقيق أكبر استفادة، مؤكدين أن تناوله يوميًا ينشّط الجسم ويحسّن المزاج العام.