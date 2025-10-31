بعد حديث مي عز الدين عنها.. 9 فوائد مُذهلة لـ عشبة الأشواجندا

كتبت- أسماء مرسي:

خلال حلولها ضيفة في أحد البرامج التلفزيونية، تحدثت الفنانة مي عز الدين عن عشبة الأشواجندا، بعدما وصفتها بأنها تساعد على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب، مشبّهة تأثيرها بشعور الراحة أثناء الإجازة أو الجلوس على البحر.

واكتسبت العشبة شهرتها مؤخرا بعد الإشارة إليها في مسلسل "الصفارة" للفنان أحمد أمين، وهي من الأعشاب الطبيعية المعروفة في الطب الهندي، وتُستخدم لتحسين الحالة النفسية والجسدية.

فيما يلي، إليكم الفوائد الصحية والجمالية لهذه العشبة، وفقا لموقع "health".

مكافحة التوتر والاكتئاب

تُعرف عشبة الأشواجندا بقدرتها على تقليل مستويات هرمون الكورتيزول، المسؤول عن التوتر والقلق، ما يجعلها من أبرز الأعشاب المهدئة للأعصاب.

وتُستخدم في العديد من المكملات والمهدئات الطبيعية لدورها في تحسين الحالة المزاجية ومساعدة المصابين بالاكتئاب على استعادة التوازن النفسي والاسترخاء.

تعزيز المناعة

الأشواجندا من أقوى المقويات الطبيعية للمناعة، إذ تساعد على الحفاظ على نشاط الجسم وحمايته من الأمراض، كما تُسهم في مقاومة الخلايا السرطانية بفضل ما تحتويه من مضادات أكسدة فعالة.

تسريع التئام الجروح

بفضل خصائصها المضادة للبكتيريا والميكروبات، تُسهم هذه العشبة في علاج الجروح والإصابات الجلدية.

دعم الصحة العقلية

يؤدي استهلاكها إلى تحفيز نمو خلايا الدماغ ومنع تلفها المبكر، ما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض العصبية والتنكسية المرتبطة بتقدم العمر.

علاج اضطرابات النوم

تُعرف أيضا بخصائصها المهدئة والمجددة للخلايا العصبية، ما يجعلها فعالة في علاج الأرق وتحسين جودة النوم.

تنظيم الهرمونات

الأشواجندا تُسهم في تنشيط الجهاز الصماء وتحقيق توازن الهرمونات في الجسم، كما تساعد على تخفيف أعراض انقطاع الطمث لدى النساء.

تحسين صحة البشرة

تحفز إنتاج الكولاجين والإيلاستين، وهما عنصران أساسيان لبشرة ناعمة ومشرقة، لذلك تدخل في تركيب العديد من منتجات العناية بالبشرة لما لها من تأثير حيوي.

تقوية الشعر

تعمل أيضا على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس وتقوية بصيلات الشعر، كما تُحفز إنتاج الميلانين، ما يسهم في الحفاظ على لون الشعر الطبيعي ولمعانه.

مكافحة علامات الشيخوخة

يساعد استهلاكها على محاربة الجذور الحرة التي تسرع ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، ما يجعلها من الأعشاب الفعالة في استعادة نضارة البشرة ومظهر الشباب.

