ما علاقة اللحوم الملوثة بالتهابات المسالك البولية؟

كشفت دراسة علمية حديثة أن التهابات المسالك البولية التي تصيب الملايين حول العالم سنويا، لا ترتبط فقط بمستويات النظافة الشخصية، بل لها صلة مباشرة بجودة الأغذية مثل اللحوم الملوثة.

وأظهرت الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة جورج واشنطن الأمريكية أن ما يقرب من حالة واحدة من كل خمس حالات عدوى بالمسالك البولية تسببها سلالات من بكتيريا الإشريكية القولونية E. coli التي تنتقل إلى الإنسان عبر اللحوم الملوثة، بحسب لينتا رو.

وللوصول إلى هذه النتائج جمع الفريق البحثي أكثر من 5700 عينة من بكتيريا E. coli، من مصدرين: عينات من مرضى يعانون من التهابات المسالك البولية، وعينات أخرى من محلات بيع اللحوم والدواجن بالتجزئة في نفس المناطق الجغرافية، ثم أجروا تحليلاً جينيا متقدما لتحديد الأصل الذي تنتمي إليه كل سلالة بكتيرية.

أظهر التحليل أن حوالي 18% من حالات العدوى تعزى إلى سلالات بكتيرية من أصل حيواني، مع الإشارة إلى أن السلالات الأكثر خطورة تم العثور عليها بشكل متكرر في لحم الدجاج والديك الرومي.

كما سلطت الدراسة الضوء على عامل اجتماعي مهم، حيث تبين أن سكان الأحياء الفقيرة هم الأكثر عرضة للإصابة بهذه العدوى، بنسبة تصل إلى 60% مقارنة بسكان الأحياء الأكثر ثراء، وأرجع الباحثون هذه الزيادة إلى محدودية الوصول إلى أغذية طازجة وعالية الجودة، بالإضافة إلى الاختلافات في الظروف الصحية.

وشدد العلماء على أن الوقاية من هذه الأنواع من العدوى تتطلب نهجا شاملا، يبدأ من تشديد المعايير الصحية في مصانع معالجة اللحوم، وصولا إلى معالجة أوجه عدم المساواة الاجتماعية في مجال التغذية.

وقدم الباحثون نصائح عملية للمستهلكين لتقليل خطر الإصابة، تتمثل في: طهي اللحوم جيدا، ومنع تلامس اللحوم النيئة مع الأطعمة المطبوخة أو الجاهزة للأكل، وغسل اليدين بشكل جيّد بعد التعامل مع اللحوم النيئة أو تحضيرها.