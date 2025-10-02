إعلان

5 فوائد صحية مذهلة للكاكاو.. أبرزها خفض ضغط الدم

كتب : أسماء مرسي

01:30 ص 02/10/2025

الكاكاو

كتبت- أسماء مرسي:

لا تقتصر فوائد الكاكاو على مذاقه الشهي فقط، بل أن مكوناته الطبيعية، خاصة مضادات الأكسدة والبوليفينولات، تؤدي دورا مهما في تعزيز صحة الدماغ والقلب، فضلا عن تأثيره في تنظيم الوزن ومستويات الكوليسترول.

في السطور التالية، إليكم أبرز الفوائد الصحية التي يوفرها الكاكاو، وفقا لموقع "health".

دعم وظائف الدماغ وتحسين الذاكرة

يحتوي الكاكاو على مركبات البوليفينول و الفلافانول التي تساعد على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، ما يعزز التركيز والقدرة المعرفية، ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية مثل الزهايمر.

خفض ضغط الدم

مضادات الأكسدة الموجودة في الكاكاو تعمل على استرخاء الأوعية الدموية وتحسين مرونتها، ما يؤدي إلى خفض ضغط الدم تدريجيا، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع طفيف أو معتدل في الضغط.

حماية القلب ويقلل خطر الجلطات

بفضل احتوائه على الفلافونويدات مثل الكاتشين والإبيكاتشين، يؤدي الكاكاو دورا في حماية القلب من خلال منع تلف الخلايا بفعل الجذور الحرة، وتقليل احتمالية تكوّن الجلطات الدموية الخطيرة.

تعزيز مرونة الأوعية الدموية

الاستهلاك المنتظم والمعتدل للكاكاو يُسهم في تقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

خفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم

الكاكاو يمكن أن يرفع من مستويات الكوليسترول الجيد، ويخفض الكوليسترول الضار، كما أنه يقلل من الدهون الثلاثية.

إنقاص الوزن

الكاكاو يساعد على تحفيز عمليات التمثيل الغذائي وحرق الدهون، من خلال تقليل تخزين الأحماض الدهنية، وتحفيز إنتاج الحرارة في الكبد والأنسجة الدهنية.

شروب الكاكاو فوائد مشروب الكاكاو الكاكاو يدعم وظائف الدماغ الكاكاو يحسن الذاكرة

