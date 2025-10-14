هذا ما يحدث لجسمك عند تناول ثمرة أفوكادو يوميًا

أن تناول ثمرة أفوكادو واحدة يوميًا يمكن أن يُحدث فرقًا ملحوظًا في صحة الجسم العامة، نظرًا لما تحتويه هذه الفاكهة من دهون صحية وألياف وفيتامينات ومعادن ضرورية للحفاظ على نشاط الجسم وحيويته.

الدكتور أحمد صلاح يقول، تحتوي الأفوكادو على دهون أحادية غير مشبعة تعمل على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL)، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، بفضل احتوائه على فيتامينات "E" و"C"، يساعد الأفوكادو على ترطيب البشرة وتحفيز إنتاج الكولاجين، كما يمنح الشعر لمعانًا طبيعيًا ويقلل من التقصف.

وتابع من خلال تصريحاته لمصراوي، الألياف الموجودة في الأفوكادو تمنح إحساسًا طويلًا بالشبع، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام ويساعد في ضبط الشهية والتحكم في الوزن.

وأشار إلى أن الأفوكادو مصدر غني بالألياف القابلة للذوبان، التي تحسن عملية الهضم وتقلل من اضطرابات القولون.

وأكد، يحتوي على اللوتين والزياكسانثين، وهما مادتان مضادتان للأكسدة تساهمان في الوقاية من الضمور البقعي المرتبط بتقدم العمر.

وأختتم صلاح:" رغم فوائده الكثيرة، يُنصح بعدم الإفراط في تناوله، إذ يحتوي على سعرات حرارية مرتفعة قد تؤدي إلى زيادة الوزن إذا تم تناوله بكميات كبيرة".