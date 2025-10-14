3 مشروبات تهدد صحتك على الريق.. احذر تناولها قبل الإفطار

رغم أن تناول المشروبات الساخنة أو الباردة أول ما نستيقظ يعتبر روتينا شائعا لدى كثيرين، إلا أن خبراء الصحة والتغذية يحذرون من خطورة بعض هذه المشروبات عند تناولها على معدة فارغة.

فقد أظهرت تقارير علمية أن بعض المشروبات قد تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي، وتؤثر سلبا على التوازن الهرموني وسكر الدم عند تناولها دون طعام.

وفقا لـ NDTV، إليك أبرز المشروبات التي يجب الحذر منها عند تناولها على الريق.



1- العصائر المحلاة أو الحمضية

رغم شهرتها كخيار صحي، إلا أن عصائر الفاكهة المحلاة أو عالية السكر يمكن أن تسبب مشكلات عند تناولها على معدة فارغة.

وهذه العصائر قد تسبب ارتفاعا مفاجئا في مستويات السكر بالدم، وهو أمر خطير خاصة لمرضى السكري أو المعرضين للإصابة به.

كما أن العصائر الحمضية، مثل البرتقال أو الجريب فروت، قد تهيج بطانة المعدة وتسبب الحموضة أو الانزعاج الهضمي.



2- القهوة على معدة فارغة

يعتقد البعض أن فنجان القهوة هو الطريقة المثلى لبدء اليوم، لكن تناولها على معدة خالية من الطعام قد يسبب ضررا أكثر من النفع.

فوفقا لتقرير صادر عن جامعة جورجيا، قد يؤدي الكافيين إلى زيادة إنتاج حمض المعدة، مما يسبب الحرقة، الغثيان، الانتفاخ، واضطرابات الهضم.

كما حذر خبراء من استهلاك القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ قد يسبب اضطرابات هرمونية، زيادة في التوتر، وتقلبات في المزاج.



3- المشروبات الغازية

قد يظن البعض أن المشروبات الغازية تساعد على الانتعاش، لكن تناولها صباحا دون طعام يعد خيارا غير صحي.

المشروبات الكربونية تطلق غازات في المعدة، وهو ما يؤدي إلى انتفاخ ملحوظ وشعور بعدم الراحة، خاصة عندما تكون المعدة فارغة تماما ولا تحتوي على طعام يمتص تلك الغازات.