4 أعراض تكشف عن إصابة العمود الفقري بالتهابات شديدة

التهابات العمود الفقري تُعد من الحالات الخطيرة التي قد تؤثر على الأعصاب وتسبب مضاعفات إذا لم تُعالج بشكل مبكر.

هناك عدة أعراض قد تشير إلى وجود التهاب في العمود الفقري، وأبرزها ما يلي وفق موقع "مايو كلينك".

1. ألم مستمر في الظهر

الألم يكون شديدًا أو متزايدًا مع الوقت، ولا يتحسن بالراحة.

قد يتركز في نقطة معينة من العمود الفقري (عنقي، صدري، قطني).

2.الحمى والتعرق الليلي

* ارتفاع في درجة الحرارة، غالبًا مصحوبًا بالتعرق الليلي.

* يُشير إلى وجود عدوى نشطة في الجسم.

3. تيبّس وصعوبة في الحركة

* صعوبة في الانحناء أو تحريك الظهر.

* شعور بالتيبس خاصة بعد الاستيقاظ من النوم.

4. أعراض عصبية (في الحالات المتقدمة)

* مثل الخدر أو التنميل في الأطراف، ضعف العضلات، أو فقدان التحكم في المثانة أو الأمعاء.

* تدل على ضغط على الحبل الشوكي أو الأعصاب.