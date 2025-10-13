إعلان

4 أعراض تكشف عن إصابة العمود الفقري بالتهابات شديدة

كتبت- نرمين ضيف الله:

02:30 ص 13/10/2025

العمود الفقري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

التهابات العمود الفقري تُعد من الحالات الخطيرة التي قد تؤثر على الأعصاب وتسبب مضاعفات إذا لم تُعالج بشكل مبكر.

هناك عدة أعراض قد تشير إلى وجود التهاب في العمود الفقري، وأبرزها ما يلي وفق موقع "مايو كلينك".

1. ألم مستمر في الظهر

الألم يكون شديدًا أو متزايدًا مع الوقت، ولا يتحسن بالراحة.

قد يتركز في نقطة معينة من العمود الفقري (عنقي، صدري، قطني).

2.الحمى والتعرق الليلي

* ارتفاع في درجة الحرارة، غالبًا مصحوبًا بالتعرق الليلي.

* يُشير إلى وجود عدوى نشطة في الجسم.

3. تيبّس وصعوبة في الحركة

* صعوبة في الانحناء أو تحريك الظهر.

* شعور بالتيبس خاصة بعد الاستيقاظ من النوم.

4. أعراض عصبية (في الحالات المتقدمة)

* مثل الخدر أو التنميل في الأطراف، ضعف العضلات، أو فقدان التحكم في المثانة أو الأمعاء.

* تدل على ضغط على الحبل الشوكي أو الأعصاب.

العمود الفقري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: أكثر من 70% من الوجوه التي شاهدناها في مجلس النواب السابق لن تكون موجودة في المجلس المقبل
مجدي الجلاد: رئيس جديد للبرلمان وحكومة جديدة قريبًا