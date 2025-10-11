5 فوائد مذهلة لعصير الفراولة على صحة الجسم

كتبت- نرمين ضيف الله:

يُعد عصير الفراولة من أكثر العصائر الطبيعية التي تجمع بين المذاق اللذيذ والفوائد الصحية المتعددة، فهو غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض.

تناول كوب واحد من هذا العصير يوميًا يمكن أن يمنحك طاقة وحيوية مذهلة، ويدعم أجهزة الجسم المختلفة.

إليك أبرز 5 فوائد مذهلة لعصير الفراولة، وفق "هيلث لاين".

1. يقوّي المناعة ويحارب العدوى:

يحتوي عصير الفراولة على نسبة عالية من فيتامين C الذي يساعد في تعزيز الجهاز المناعي، ويعمل كمضاد طبيعي للأكسدة يحارب الجذور الحرة.

2. يحسّن صحة البشرة:

يساعد فيتامين C والأحماض العضوية في الفراولة على إنتاج الكولاجين، مما يمنح البشرة نضارة ويقلل من ظهور التجاعيد والبقع الداكنة.

3. يعزز صحة القلب:

يساهم العصير في خفض مستويات الكوليسترول الضار بفضل احتوائه على مركبات الفلافونويد، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

4. يدعم الهضم ويقلل الانتفاخ:

يحتوي على نسبة جيدة من الألياف والماء، ما يساعد في تحسين حركة الأمعاء وتنظيم عملية الهضم بشكل طبيعي.

5. يحافظ على صحة العيون:

غناه بفيتامين C ومضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين يساعد في حماية شبكية العين من التلف ويحافظ على قوة النظر مع التقدم في العمر.