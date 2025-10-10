طرق لتخزين فواكه الصيف بطريقة آمنة.. "مش هيسود طول السنة"

مع اقتراب نهاية الصيف، تبدأ كثير من ربات البيوت في تخزين فواكه الموسم المفضلة مثل المانجا والعنب والخوخ والمشمش للاستمتاع بها على مدار السنة.

وبحسب ما جاء في صحيفة، news18، التخزين الخاطئ قد يؤدي إلى تلف الفاكهة أو تغيّر لونها وطعمها، ولهذا يقدم خبراء التغذية والطبخ 5 طرق آمنة وسهلة لتخزين الفواكه الصيفية دون أن تسود أو تفقد قيمتها الغذائية.

التجميد السريع (Flash Freezing)

قطّعي الفواكه إلى شرائح أو مكعبات صغيرة، وضعيها على صينية مبطّنة بورق زبدة داخل الفريزر لمدة ساعة، ثم انقليها إلى أكياس محكمة الغلق.

هذه الطريقة تحافظ على شكل الفاكهة ونكهتها وتمنع التصاقها ببعضها.

المانجا والفراولة والعنب والخوخ، استخدام عصير الليمون لمنع السواد

رشّي القليل من عصير الليمون الطبيعي على الفواكه التي يتغير لونها بسرعة مثل التفاح والموز والمشمش قبل التجميد أو التخزين في الثلاجة.

الليمون يحتوي على مضادات أكسدة تمنع تغيّر اللون وتحافظ على الطزاجة.

التخزين في شراب خفيف (Syrup Packing)

لمن يحبون المذاق السكّري، يمكن حفظ الفاكهة في شراب سكر خفيف (كوب سكر + كوبين ماء) داخل برطمانات زجاجية محكمة الغلق.

تُستخدم هذه الطريقة مع الكمثرى والخوخ والكرز، وتساعد على الاحتفاظ بالنكهة والرائحة لأشهر طويلة.

التجفيف الطبيعي أو في الفرن

قطّعي الفاكهة إلى شرائح رفيعة وضعيها على صينية مغطاة بورق زبدة في فرن بدرجة حرارة منخفضة (70 درجة مئوية تقريبًا) أو تحت الشمس لعدة ساعات.

التجفيف يمنع العفن ويُبقي الفواكه صالحة للأكل أو للاستخدام في الحلويات.

تصلح للموز، والتين، والمشمش، والتفاح.

لتخزين في برطمانات زجاجية معقّمة

قبل وضع الفواكه أو العصائر، عقّمي البرطمانات بالماء المغلي لمدة 10 دقائق، وجففيها جيدًا.

احرصي على غلقها بإحكام لتجنّب دخول الهواء أو البكتيريا، واحفظيها في مكان مظلم وجاف.

يفضّل كتابة تاريخ التخزين على كل كيس أو برطمان، وعدم تجاوز فترة الحفظ لأكثر من 6 إلى 12 شهرًا لضمان جودة الطعم والسلامة الغذائية.

باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنكِ الاحتفاظ بنكهات الصيف المميزة طوال العام، دون خوف من تلف الفواكه أو تغيّر لونها.