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احذر تناول هذا النوع من اللحوم.. يرفع الكوليسترول وضغط الدم

04:15 م الخميس 09 يناير 2025

اللحوم

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كتبت- نرمين ضيف الله:

اللحوم الحمراء الدهنية "السمينة" من الأطعمة التي يعشقها الكثيرون، ولكن تناولها دون اعتدال يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

وتعليقًا على ذلك، قالت استشاري التغذية الحيوية الدكتورة نهلة عبدالوهاب، إن اللحوم الدهنية تحتوي على الدهون المشبعة، التي ترتبط بزيادة مستويات الكوليسترول الضار في الدم، ما يزيد من خطر أمراض القلب.

وأضافت "عبدالوهاب" في تصريح لـ"مصراوي" أنه يجب اختيار اللحوم قليلة الدهون، منعًا للتعرض لمشكلات صحية خطيرة.

وأشارت إلى أنه يمكن طهي هذه اللحوم بشكل صحي، عن طريق الشوي وتناول الخضروات بجانبها.

وقدمت عدة نصائح للحفاظ على الصحة، تتمثل فيما يلي:

تنوع الغذاء.

تجنب القلي.

تقليل من الملح على الطعام.

اختيار مصدر مضمون لشراء اللحوم منه.

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رفع الكوليسترول لحوم ضغط الدم
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