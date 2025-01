رجل يصاب بالرعب بعد اكتشاف "كائنات خطيرة" في جسده (فيديو)

أصيب رجل بحالة من الفزع بعدما اكتشف أن جسده مليء بأكياس دودة شريطية، حيث أظهرت الأشعة السينية عقيدات تشبه "حبوب الأرز"، التي تبين أنها أكياس ناتجة عن عدوى طفيلية.

نشر الدكتور سام غالي، طبيب الرعاية العاجلة في فلوريدا، صورة الأشعة السينية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واصفاً إياها بأنها واحدة من "أغرب صور الأشعة السينية" التي شاهدها في مسيرته الطبية، وفق "ديلي ميل"

وأوضح غالي أن المريض، الذي لم يتم الكشف عن هويته، أصيب بهذا المرض بسبب تناول لحم خنزير نيئ أو غير مطبوخ بشكل كافٍ يحتوي على يرقات دودة شريطية، التي تلتصق بأنسجة الجسم وتكوّن أكياسًا قد تتناثر وتسبب العدوى.

وأشار التقرير الطبي إلى أن المريض لم يكن يعلم بوجود هذه الأكياس في جسده، إذ ذهب إلى المستشفى لإجراء أشعة سينية بسبب حالة غير متعلقة بالعدوى.

وقال غالي في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع: "الأكياس موجودة في كل مكان، ومن الصعب حتى حسابها". وأوضح أن هذه الأكياس يمكن أن تنتقل إلى مناطق مختلفة في الجسم، وفي حالة هذا المريض، كانت تتركز الأكياس في الأنسجة الرخوة للوركين والساقين.

وذكر أن هذه العدوى، المعروفة بداء الشريطيات (الشريطية الوحيدة)، تحدث بعد تناول بيض الدودة الشريطية الموجود في لحم خنزير ملوث أو غير مطبوخ جيدًا. وتسبب الأكياس النسيجية مرض داء الكيسات المذنبة، الذي يشكل خطورة كبيرة، خاصة إذا أصاب الدماغ أو الجهاز العصبي، وهو ما يُعرف بداء الكيسات المذنبة العصبي.

يعد داء الكيسات المذنبة العصبي أكثر شيوعًا في المجتمعات الزراعية بالدول النامية، وينتقل المرض بشكل رئيسي من الأشخاص المصابين الذين لا يغسلون أيديهم بعد استخدام الحمام أو من خلال مياه ملوثة بالبراز.

واختتم غالي بأن هذه الحالة تذكير مهم "بضرورة الحفاظ على النظافة الشخصية، غسل اليدين بانتظام، وتجنب تناول اللحوم النيئة أو غير المطهوة جيدًا تحت أي ظرف".

Here's a video I made breaking down one of the most insane X-Rays I've ever seen#FOAMed pic.twitter.com/wp8xtGFTV5