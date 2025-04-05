احرص عليها.. 4 مشروبات عشبية مفيدة لصحة القولون

تعزيز صحة القولون يمكن أن يتم من خلال إضافة بعض المشروبات العشبية إلى نظامك الغذائي.

إليك 4 مشروبات عشبية تعتبر مفيدة لصحة القولون وفق موقع "هيلث لاين".

شاي النعناع:

النعناع يساعد في تهدئة الجهاز الهضمي ويخفف من الانتفاخ والغازات.

كما أن له خصائص مضادة للتقلصات التي تساعد في تقليل الألم والتقلصات في القولون، مما يجعله مثاليًا للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي.

شاي الزنجبيل:

الزنجبيل له خصائص مضادة للالتهابات ويساعد على تحفيز حركة الأمعاء، مما يساهم في تحسين الهضم وتقليل الشعور بالانتفاخ.

كما يعزز الزنجبيل تدفق العصارات الهضمية، مما يساعد في تخفيف الاضطرابات المعوية.

شاي البابونج:

البابونج هو مشروب مهدئ يساعد في تهدئة الأمعاء وتقليل الالتهابات في القولون.

يساعد شاي البابونج أيضًا في تقليل التشنجات المعوية وتحسين الهضم، ويُعتبر خيارًا رائعًا لعلاج الأعراض المرتبطة بالقولون العصبي.

شاي الميرمية:

الميرمية تحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا والالتهابات التي تساهم في تحسين صحة القولون.

يمكن أن يساعد شاي الميرمية في تقليل الغازات والانتفاخ، كما يعمل على تهدئة التقلصات في الأمعاء.