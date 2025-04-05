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5 أسباب غير متوقعة للصداع المفاجئ

04:00 ص السبت 05 أبريل 2025

الصداع

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الصداع المفاجئ يمكن أن يكون مزعجًا للغاية، وأحيانًا يكون سببه أمور حياتيه غير متوقعة.

إليك 5 أسباب تكون وراء هذه الآلام المفاجئة، وفق موقع "هيلث لاين".

الضغط النفسي والتوتر:

التوتر الشديد أو القلق يمكن أن يؤدي إلى صداع مفاجئ، حيث تتقلص العضلات في منطقة الرأس والعنق، مما يسبب ألمًا شديدًا و يكون هذا النوع من الصداع نتيجة لمواقف حياتية ضاغطة.

نقص الماء (الجفاف):

عدم شرب كميات كافية من الماء يمكن أن يؤدي إلى جفاف الجسم، مما يسبب الصداع المفاجئ. عندما يقل مستوى الماء في الجسم، يتأثر الدماغ ويسبب ألمًا في الرأس.

التغيرات في الطقس:

التحولات السريعة في الطقس، مثل تغيرات درجة الحرارة أو ارتفاع الرطوبة، يمكن أن تثير الصداع عند بعض الأشخاص وهذه التغيرات تؤثر على الأوعية الدموية في الدماغ وتسبب الألم.

التغذية غير المتوازنة:

إغفال وجبات الطعام أو تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والكافيين قد يسبب انخفاضًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم، مما يؤدي إلى الصداع وبعض الأطعمة مثل الجبن أو الشوكولاتة أيضًا قد تكون محفزات.

الإضاءة الساطعة أو الشاشة:

التعرض المفرط للأضواء الساطعة أو النظر لفترات طويلة إلى الشاشات (الهواتف، الكمبيوتر، التلفاز) قد يسبب إجهاد العين، مما يؤدي إلى صداع مفاجئ.

تعتبر هذه الظاهرة شائعة في عصرنا الحالي بسبب الاستخدام المستمر للأجهزة الإلكترونية.

الصداع الأسباب التوتر
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