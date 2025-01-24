احترس.. أخطاء أثناء الاستحمام في الشتاء قد تؤدي إلى الوفاة

كتبت- شيماء مرسي

بالرغم من أن الاستحمام في الصباح قد يساعد على تجديد نشاط الجسم، ولكن يوجد بعض الأمور التي قد تسبب فشل القلب والوفاة أثناء الاستحمام، نذكرها في هذا التقرير، بحسب ما ذكر موقع "onlymyhealth".

الأسباب التي تؤدي إلى فشل القلب أثناء الاستحمام:

الإجهاد المفرط:

الإجهاد المفرط أثناء التبزر قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين، ويسهم في حالات طبية طارئة مثل النوبات القلبية في بعض الحالات النادرة.

كما أن الجلوس في وضع غير صحي أثناء التبرز قد يزيد من الضغط على القلب والأوعية الدموية، ما يسبب انخفاض ضغط الدم أو الإغماء.

غسل الرأس أولا:

من الضروري اتباع تسلسل معين عند الاستحمام، والبدء بترطيب الأجزاء السفلية من الجسم كالساقين والانتقال تدريجيا إلى الرأس.

وهذا التسلسل يساعد على تجنب الصدمات المفاجئة في درجة الحرارة والتي قد تؤدي إلى توسع الأوعية الدموية بشكل مفرط، ما يزيد من الضغط على القلب.

وبالتالي، فإن البدء بترطيب الرأس أولا قد يزيد من خطر حدوث دوار أو دوخة لدى بعض الأشخاص، خاصة كبار السن أو الذين يعانون من مشكلات في الدورة الدموية.

تغير مفاجئ في ضغط الدم:

يجب على مرضى ارتفاع ضغط الدم توخي الحذر الشديد أثناء الاستحمام، لأن أي خطأ قد يؤدي إلى الموت، وأيضا لا ينبغي لكبار السن ومن يعانون من مشكلة في ضغط الدم الاستحمام في الصباح الباكر.

كما أن التغيرات المفاجئة في ضغط الدم تؤدي إلى فقر الدم في الأوعية الدموية الدماغية وتوقف القلب أو السكتة الدماغية في المرحاض.

كما أن احتمالات الإصابة بالسكتة القلبية تكون أعلى في فصل الشتاء حيث يكون خطر تغير درجات الحرارة مرتفعا.

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