احذر 3 أشياء قد تحدث أثناء النوم

النوم ضروري لصحة الإنسان، لكن هناك بعض الظواهر التي قد تحدث أثناء النوم وتستدعي الانتباه، بعضها طبيعي وبعضها الآخر قد يشير إلى مشاكل صحية، healthline.

انقطاع التنفس أثناء النوم (Sleep Apnea)

هو اضطراب يتوقف فيه التنفس بشكل متكرر أثناء النوم، غالبًا بسبب انسداد مجرى الهواء العلوي. قد يستمر التوقف لبضع ثوانٍ أو حتى لدقيقة أو أكثر، ويتكرر مرات عديدة في الليلة.

الأعراض

الشخير بصوت عالٍ.

الاستيقاظ المفاجئ مع الشعور بالاختناق أو اللهث.

جفاف الفم أو الحلق عند الاستيقاظ.

الصداع في الصباح.

النعاس الشديد خلال النهار.

صعوبة التركيز.

التهيج وتقلب المزاج.

انقطاع التنفس أثناء النوم يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني.

إذا كنت تشك في أنك تعاني من انقطاع التنفس أثناء النوم، فمن الضروري استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد العلاج المناسب.

المشي أثناء النوم (Sleepwalking):

هو اضطراب سلوكي يحدث خلال النوم العميق، حيث يقوم الشخص بأفعال حركية معقدة وهو نائم، مثل المشي أو الجلوس أو التحدث أو حتى محاولة مغادرة المنزل.

الأعراض

المشي أو القيام بأفعال أخرى أثناء النوم.

عدم تذكر ما حدث في الصباح.

قد يُعرّض المشي أثناء النوم الشخص للخطر، مثل السقوط أو الإصابة بجروح.

من المهم توفير بيئة نوم آمنة للشخص الذي يمشي أثناء نومه، مثل إغلاق الأبواب والنوافذ وإزالة أي عوائق قد تُعيق حركته. في بعض الحالات، قد يوصي الطبيب بعلاج نفسي أو دوائي.

الكوابيس المتكررة (Nightmares):

هي أحلام مزعجة تُسبب الاستيقاظ المفاجئ مع الشعور بالخوف والقلق والضيق.

الأعراض

أحلام مرعبة ومزعجة.

الاستيقاظ المفاجئ مع الشعور بالخوف والقلق.

صعوبة العودة إلى النوم.

الكوابيس المتكررة قد تُؤثر على جودة النوم وتُسبب مشاكل نفسية مثل القلق والاكتئاب.

إذا كانت الكوابيس متكررة وتُؤثر على حياتك اليومية، فمن المهم استشارة الطبيب أو متخصص نفسي. قد يساعد العلاج النفسي في تحديد أسباب الكوابيس والتعامل معها.

اقرأ أيضًا:

في 24 ثانية.. عصابة تسرق متجر آبل بهذه الطريقة – فيديو

4 أبراج فلكية دائما معرضة للعين والحسد.. "مابيلحقوش يفرحوا"

12 علامة تكشف إصابتك بمرض السكري.. لا تهملها

هذا ما يحدث لجسمك ومعدتك عند تناول البرتقال.. مفاجأة

بعد وفاة شخص وإصابة اثنين.. احذر من خطر قاتل في منزلك