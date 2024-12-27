عدو خفي.. مشروب يدمر عظامك وأنت لا تدري

كتبت- أسماء مرسي:

المشروبات الغازية من أكثر المشروبات استهلاكا في العالم، فهي تجذب الكثيرين بمذاقها المنعش، ولكن، هل تعلم كيف يؤثر استهلامها على صحة العظام؟

الكافيين وحمض الفوسفوريك

تحتوي معظم المشروبات الغازية على مزيج من الكافيين وحمض الفوسفوريك، الكافيين، يتداخل مع قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم، وهو العنصر الأساسي لبناء عظام قوية.

أما حمض الفوسفوريك، فيزيد من خطر فقدان الكالسيوم عبر الكلى، ما يؤدي إلى ضعف العظام وتقليل كثافتها، وفقا لموقع "indiatoday".

كيف يحدث ذلك؟

يعمل الكافيين على خفض مستويات الإينوزيتول في الدم، وهو بروتين ضروري لامتصاص الكالسيوم، وبالتالي، تفقد الكلى كمية أكبر من الكالسيوم، ويصبح الجسم أقل قدرة على امتصاصه من الأطعمة.

السكر الزائد

السكر الزائد الموجود بكثرة في المشروبات الغازية يؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم نتيجة

الإفراط في تناول هذه المشروبات يؤدي إلى ارتفاع مستوي السكر في الدم، ويحفز الجسم على إفراز كميات أكبر من الأنسولين، وهذا بدوره، يضعف العظام والمفاصل، ويُزيد خطر الإصابة بالكسور وهشاشة العظام.

مخاطر أخرى للمشروبات الغازية:

زيادة الوزن والسمنة.

أمراض القلب.

ارتفاع نسبة السكر في الدم.

تسوس الأسنان.

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