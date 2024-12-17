5 عادات تعزز صحتك وتقوي مناعتك في الشتاء

خلال فصل الشتاء، يشعر الكثير من الأشخاص بالتعب والكسل أكثر من المعتاد، ولكن هناك بعض العادات الصحية البسيطة التي يمكنك اتباعها للحفاظ على صحتك ونشاطك خلال هذه الفترة، وفقا لصحيفة "صحيفة " Telegraph" البريطانية.

أهمية ضوء الشمس:

يساعد الجلوس بالقرب من النافذة أو المشي لمدة قصيرة في الخارج الجسم على تنظيم الساعة البيولوجية وتحسين الصحة العامة.

نظافة اليدين:

خلال فصل الشتاء، من الضروري غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، وخلع الأحذية عند دخول المنزل، لمنع انتشار الجراثيم والبكتيريا.

فيتامين سي:

يُعرف فيتامين سي بدوره في تقوية جهاز المناعة، للحصول على أكبر فائدة من هذا الفيتامين، ينصح بتناول الفواكه والخضروات الغنية به مثل الحمضيات والفلفل.

الخضرووات الورقية:

الخضروات الورقية الداكنة، مثل السبانخ واللفت، من أهم مصادر العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، والتي تؤدي دورا حيويا في الحفاظ على صحة الدماغ والقلب ودعم جهاز المناعة.

القيلولة:

تساعد القيلولة على تقليل التوتر والقلق، فضلا عن، تحسين الحالة المزاجية والشعور بالسعادة وزيادة التركيز.

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