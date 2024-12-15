كارثة خطيرة في بيتك.. مشروب تناوله يوميا يضر الدماغ

كتبت- شيماء مرسي

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول المشروبات الغازية إلى الإصابة بمضاعفات صحية خطيرة في الدماغ، وفق ما كشف موقع "هيلث لاين".

ما تأثير المشروبات الغازية على الدماغ؟

كلما ارتفع مستوى السكر في الدم زاد خطر الإصابة بالخرف، نظرا لأن المشروبات الغازية تؤدي إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم، ومن ثم الإصابة بالخرف.

كما أن الإفراط في تناولها قد يسبب ضعف الذاكرة وعلى المدي البعيد تلف الدماغ.

أضرار أخرى لـ المشروبات الغازية:

-زيادة الوزن.

-تجعلك تشعر بالجوع.

-تتحول كميات كبيرة من السكر إلى دهون في الكبد.

-تراكم الدهون في البطن.

-مقاومة الأنسولين.

-مرض السكري من النوع الثاني.

-قد يسبب السكر مقاومة اللبتين.

-الإصابة بأمراض القلب.

-احتمالية الإصابة بالسرطان.

-السكر والأحماض الموجودة في الصودا تشكل كارثة على صحة الأسنان.

-النقرس.

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