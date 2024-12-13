كنز في مطبخك.. مشروب ساخن يخفض الكوليسترول ويحمي من أمراض القلب

كتبت- شيماء مرسي

قد يسهم شرب "شاي البابونج" في خفض الكوليسترول وحماية القلب من الأمراض، حيث أنه يحتوي على الفلافونويد التي لها خصائص مضادة للالتهابات وللسرطان ، وكذلك المعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم.

وأيضا غني بمجموعة متنوعة من المواد الكيميائية النباتية النشطة بيولوجيا ومركبات الفلافونويد التي تعمل كمضادات للأكسدة، بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

كما أنه يحتوي على كميات صغيرة من المعادن والفيتامينات، مثل البوتاسيوم والكالسيوم والكاروتين وحمض الفوليك، لذا فهو يسهم في الوقاية من أمراض القلب والسرطان وتقوية جهاز المناعة.

كما ارتبطت مركبات الفلافونويد الموجودة في شاي البابونج بتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

كما يساعد شاي البابونج على خفض مستويات الكوليسترول الضارة وهو عامل خطر لأمراض القلب، وأيضا ضبط مستويات السكر في الدم والأنسولين والدهون الثلاثية.

فوائد أخرى لـ شاي البابونج:

تقليل أعراض الدورة الشهرية.

التحكم في نسبة السكر في الدم

الوقاية من هشاشة العظام.

الحماية من الالتهاب.

الوقاية من السرطان.

النوم والاسترخاء.

تخفيف أعراض البرد.

منع الإصابة بالأمراض الجلدية.

الأشخاص الممنوعين من تناول شاي البابونج:

-المصابين بالحساسية الشديدة.

-الأشخاص الذين يتناولون أدوية مضادة لتخثر الدم.

-الحوامل.

اقرأ أيضا:

لماذا تشعر ببرودة الأطراف في الشتاء رغم ارتداء الجواب؟.. مفاجأة

10 نصائح من طبيب مناعة لتجنب دور البرد المنتشر

مفعوله كالسحر.. نوع من العصير يحميك من حصوات الكلى

سر الشعور بالعطش رغم شرب الماء.. ما علاقته بالسكري؟

ما أضرار عدم شرب كمية كافية من الماء؟