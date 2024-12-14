سر غريب وراء الكلام أثناء النوم.. لن تتوقع السبب

كتب- أحمد الضبع:

الكلام أثناء النوم ظاهرة غير مألوفة تصيب نحو ثلثي الأشخاص في مرحلة ما، وقد تتراوح بين همهمات غير مفهومة وحوارات كاملة، ورغم طرافتها أحيانًا، فإنها تشير إلى اضطرابات نوم أو مشكلات صحية، كما توضح الدكتورة إيمان عبد الله، استشاري العلاج النفسي.

أسباب الكلام أثناء النوم

وأشارت استشاري العلاج النفسي، في تصريحات لـ"مصراوي" إلى أنّ الكلام أثناء النوم قد يكون وسيلة طبيعية للتنفيس عن الضغوط والانفعالات التي يمر بها الشخص، مثل القضايا التي شغلته قبل النوم والتي تستمر في ذهنه أثناء النوم.

وأكدت أن هذا السلوك لا يدعو للقلق، مشيرة إلى أنّ الكلام أثناء النوم غالبًا ما يحدث خلال مراحل النوم الخفيف.

وأوضحت "عبد الله" أنّ مرضى القلق أو الإجهاد قد يكونون أكثر عرضة لهذه الظاهرة، خصوصًا عند تعرضهم لاضطرابات سلوكية.

وقالت إنه غالبًا ما يرتبط الكلام أثناء النوم بقلة النوم، أو بيئة نوم غير مناسبة مثل الإضاءة الزائدة أو درجة حرارة الغرفة.

وأضافت أن الإجهاد والحرمان من النوم، وشرب الكحول، قد تزيد من احتمالية الكلام أثناء النوم بشكل متكرر، وفي في بعض الحالات، يكون مرتبطًا بمشكلات الصحة العقلية، مثل اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، ما يؤدي إلى صراخ أو تصرفات عنيفة أثناء النوم.

متى ينبغي القلق؟

وألمحت إلى أن التحدث أثناء النوم عادةً لا يستدعي القلق، لكن في حال ظهور الأعراض فجأة عند البالغين، أو إذا كانت مصحوبة بالصراخ أو تصرفات عنيفة، يُنصح باستشارة الطبيب.

علاج وتشخيص الكلام أثناء النوم

واختتمت بالإشارة إلى أنه يمكن تشخيص الحالة بسهولة دون اختبارات، وقد تتطلب "دراسة النوم" في حال وجود أعراض إضافية، في جميع الأحيان يعتبر تحسين جودة النوم وتقليل التوتر عوامل مهمة للحد من هذه الظاهرة.

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