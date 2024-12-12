سر الشعور بالعطش رغم شرب الماء.. ما علاقته بالسكري؟

كتبت- شيماء مرسي:

يشعر معظم الأشخاص بالعطش الشديد بالرغم من شرب كمية كبيرة من الماء، ويرجع سبب ذلك إلى الإصابة ببعض المشكلات الصحية، وفقا لموقع "هيلث".

أسباب العطس المفرط:

تناول الأطعمة الغنية بالتوابل أو المالحة.

شرب الكثير من الكافيين.

ممارسة الرياضة والتعرق بغزارة.

الحمى والإسهال والقيء.

الحمل.

داء السكري (عندما ترتفع مستويات السكر في الدم قد يواجه يشعر الشخص بالعطش المفرط وزيادة التبول).

فقدان سوائل الجسم من مجرى الدم إلى الأنسجة.

نقص البوتاسيوم في الدم.

الجفاف.

أعراض العطش المفرط:

جفاف الفم

التعب

الغثيان أو القيء

عدم وضوح الرؤية

الدوخة

علاج العطش المفرط:

واعتمادا على سبب الحالة، يمكن منع العطش المفرط عن طريق شرب المزيد من الماء والسوائل الأخرى، وتجنب الكافيين.

ويجب إجراء اختبار مستويات السكر في الدم كل فترة بعد الشعور بالعطش المفرط، للتأكد من عدم الإصابة بمرض السكري.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا تناول الشخص الكثير من السوائل وبالرغم من ذلك لم يروي عطشه.

كثرة التبول.

الرؤية الضبابية.

الشعور بالتعب.

الجوع المفرط (polyphagia).

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