7 أعراض إذا ظهرت عليك دليل على الإصابة بصداع نصفي حاد

الصداع النصفي ألمًا نابضًا أو إحساسًا نابضًا، وعادةً ما يقتصر على أحد جانبي الرأس.

وغالبًا ما يصحبها غثيان وقيء وحساسية مفرطة للضوء والصوت يمكن لنوبات الشقيقة أن تسبب ألمًا شديدًا لساعات أو أيام، ويمكن أن تزداد شدة الألم لدرجة تتعارض مع ممارسة أنشطتك اليومية.

قد تحدث أعراض تحذيرية تُعرف بالأورة قبل الصداع أو مصاحبة له ويمكن أن تشتمل الأورة على اضطرابات بصرية، مثل ومضات ضوئية، أو بُقع عمياء، أو اضطرابات أخرى، مثل الشعور بتنميل في أحد جانبي وجهك أو في الذراع أو الساق وصعوبة في التحدث.

الأعراض وفق لما جاء في مايو كلينك المعني بالصحة

قد تلاحظ قبل الإصابة بالصداع النصفي بيوم أو اثنين تغيرات طفيفة تنذر بالإصابة بنوبة صداع نصفي قادمة، وتشمل:

· الإمساك.

· التغيرات المزاجية، من الاكتئاب إلى الانتشاء.

· الرغبة الملحة في تناول الطعام.

· تيبّس الرقبة.

· كثرة التبول.

· احتباس السوائل في الجسم.

· كثرة التثاؤب.

من أمثلة أورة الصداع النصفي:

· ظواهر بصرية، مثل رؤية أشكال متنوعة أو بقع ساطعة أو ومضات من الضوء.

· فقدان البصر.

· الشعور بوخز كوخز الإبر والمسامير في الذراع أو الساق.

· ضعف أو خدَر في الوجه أو أحد جانبَيه.

· صعوبة التحدث.

نوبات

يستمر الصداع النصفي عادة من 4 ساعات إلى 72 ساعة إذا لم يعالَج. ويختلف عدد مرات حدوث الصداع النصفي من شخص إلى آخر. وربما يحدث الصداع النصفي نادرًا أو قد يحدث عدة مرات في الشهر.

قد تشعر بما يلي: عند الإصابة بالصداع النصفي:

· ألم في أحد جانبي الرأس عادةً، ولكنه غالبًا يكون في الجانبين.

· ألم خافق أو نابض.

· تحسس للضوء والصوت، وأحيانًا للرائحة والملمس.

· غثيان وقيء.

متى يجب زيارة الطبيب؟

· عند الشعور بصداع حاد ومفاجئ مثل قصفات الرعد.

· عند الشعور صداع مصحوب بحمى أو تصلب في الرقبة.

· ضعف في أي جزء من الجسم، ما قد يكون مؤشرًا على سكتة دماغية.

· صداع بعد إصابة في الرأس.

· صداع مزمن يتفاقم بعد السعال أو بذل مجهود أو الإجهاد أو الحركة المفاجئة.

· صداع مستجد يبدأ الظهور بعد بلوغ 50 عامًا.