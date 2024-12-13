نوع مكسرات يخفض الكوليسترول ويعزز وظائف المخ

كشفت دراسة أجراها باحثون أستراليون أن تناول حفنة من الفول السوداني يوميا قد يقلل من احتمالية الإصابة بالخرف.

وأوضح الباحثون إن تناول المكسرات يوميا على المدى الطويل قد يسهم في الحفاظ على الذاكرة وتحسين القدرة على التفكير، وفق ما نشر موقع " Surrey Live".

وكشفت الدراسة التي أجريت على أكثر من 4800 من البالغين الصينيين الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما أن تناول أكثر من 10 جرام من المكسرات يوميا أي ما يعادل ملعقتين صغيرتين كان مرتبط بشكل إيجابي بتحسين الأداء العقلي والتفكير والذاكرة.

وتشير الدراسة إلى وجود علاقة بين الإدراك وتناول الفول السوداني لدى كبار السن، ما يوفر رؤى مهمة حول زيادة مشاكل الصحة العقلية بما يشمل الخرف التي يواجهها كبار السن.

وقالت دكتورة لي، من جامعة سازرن أستراليا: "قد يسهم تناول كبار السن أكثر من 10 جرام أو ملعقتين صغيرتي من المكسرات يوميا إلى تحسين وظائفهم الإدراكية بنسبة تصل إلى 60% مقارنة بأولئك الذين لا يتناولون المكسرات

بشكل فعال".

وتقول الدكتورة لي إن الفول السوداني له تأثيرات محددة مضادة للالتهابات والأكسدة، ما يقلل من احتمالية الإصابة بالتدهور المعرفي.

كما أن المكسرات تحتوي على نسبة عالية من الدهون الصحية والبروتين والألياف ذات الخصائص الغذائية التي يمكن أن تخفض نسبة الكوليسترول ويحسن الصحة.

وأوضحت الدكتورة لي أنه مع التقدم في السن قد يواجه الأشخاص تغيرات في التفكير والذاكرة وسرعة المعالجة.

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